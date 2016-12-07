Ana Sayfa   >   Genel   >   Bakanlıktan Pakistana başsağlığı mesajı

Bakanlıktan Pakistana başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pakistan’ın Çitral şehrinden başkent İslamabad’a gitmekte olan Pakistan Hava Yolları’na ait bir gezgin uçağının 42 gezgin ve mürettebatıyla bugün (7 Aralık) düştüğü büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

07 Aralık 2016 Çarşamba, 19:21
bakanliktan-pakistana-bassagligi-mesaji

Benzer Konular

baskan-cercioglundan-dolara-tokat
Başkan Çerçioğlundan dolara tokat
karabukte-egitime-kar-engeli
Karabükte eğitime kar engeli
bogazici-universitesinden-torkuya-toplumsal-katki-odulu
Boğaziçi Üniversitesinden Torkuya Toplumsal katkı ödülü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pakistan’ın Çitral şehrinden başkent İslamabad’a gitmekte olan Pakistan Hava Yolları’na ait bir gezgin uçağının 42 gezgin ve mürettebatıyla bugün (7 Aralık) düştüğü büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Laf konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı dışişleri bakanlığı'ndan pakistan'a başsağlığı mesajı haber haberler

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet