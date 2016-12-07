Bakanlıktan Pakistana başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pakistan’ın Çitral şehrinden başkent İslamabad’a gitmekte olan Pakistan Hava Yolları’na ait bir gezgin uçağının 42 gezgin ve mürettebatıyla bugün (7 Aralık) düştüğü büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Laf konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.