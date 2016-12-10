  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
10 Aralık 2016 Cumartesi

Ana Sayfa   >   Genel   >   Bakın bu kimlikler nerden çıktı

Bakın bu kimlikler nerden çıktı

Hizmete girdiği günden bu yanlamasına yoğun alaka görebilen ve vatandaşların beğenisini kazanan YHT’lerde unutulan eşyalar epeyce dikkat çekiyor.

10 Aralık 2016 Cumartesi, 12:34
bakin-bu-kimlikler-nerden-cikti

Benzer Konular

melih-gokcekin-esi-ona-sahip-cikti
Melih Gökçekin eşi ona sahip çıktı
surucu-saglik-raporu-icin-400-tl-mi-alinacak
Sürücü sağlık raporu için 400 TL mi alınacak?
kesilen-agactan-ay-yildiz-figuru-cikti
Kesilen ağaçtan ay yıldız figürü çıktı

Hizmete girdiği günden bu yanlamasına yoğun alaka görebilen ve vatandaşların beğenisini kazanan YHT’lerde unutulan eşyalar epeyce dikkat çekiyor. Her yolculuktan sonra varış noktasına gelmeden önce bu konuda anons yapılırken, vatandaşlar, eşyalarını gerçi YHT’lerde unutabiliyor. Seferlerden sonra görevliler tarafından arama yapılıyor ve herhangi bir eşya bulunursa kayıt altına alınıyor.

Bebek arabası bile unutulabiliyor
Mevsimine göre güneş gözlüğü, şemsiye ve mont gibi eşyaların unutulduğu trenlerde, kimi vakit akla gelmeyecek malzemeler de uyarı çekiyor. Çanta, cep telefonu, ziynet eşyası, kimlik kartlarının hatta bebek arabasının deha bulunduğu YHT’lerde unutulan eşyalar, gar içerisinde bulunan özel odalarda kaydı alınarak saklanıyor. Bir yıl her tarafında bu odalarda saklanan ve sahibine ulaşılamayan kayıp eşyaların bazıları imha edilirken, bedensel değeri olup buradan alınmayan eşyalar ise değerlendirilip kamuya aktarılıyor.

Vatandaşlar bu hizmetten hoşnut
YHT ile Eskişehir’e gelen bazı vatandaşlar, bu hizmetin olması gerektiğine dikkat çekerek, memnuniyetlerini dile getirdi. Eşyalarını kaybeden vatandaşların garlarda yer alan ‘kayıp eşya büroları’na gitmeleri gerektiğini aktaran vatandaşlar, yolcuların azıcık daha itinalı olmaları gerektiğini ifade etti. 

Kadir Arslan – Selim Kuşcu
 

bakın çıktı kimlikler nerden

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet