Bakın bu kimlikler nerden çıktı

Hizmete girdiği günden bu yanlamasına yoğun alaka görebilen ve vatandaşların beğenisini kazanan YHT’lerde unutulan eşyalar epeyce dikkat çekiyor. Her yolculuktan sonra varış noktasına gelmeden önce bu konuda anons yapılırken, vatandaşlar, eşyalarını gerçi YHT’lerde unutabiliyor. Seferlerden sonra görevliler tarafından arama yapılıyor ve herhangi bir eşya bulunursa kayıt altına alınıyor.

Bebek arabası bile unutulabiliyor

Mevsimine göre güneş gözlüğü, şemsiye ve mont gibi eşyaların unutulduğu trenlerde, kimi vakit akla gelmeyecek malzemeler de uyarı çekiyor. Çanta, cep telefonu, ziynet eşyası, kimlik kartlarının hatta bebek arabasının deha bulunduğu YHT’lerde unutulan eşyalar, gar içerisinde bulunan özel odalarda kaydı alınarak saklanıyor. Bir yıl her tarafında bu odalarda saklanan ve sahibine ulaşılamayan kayıp eşyaların bazıları imha edilirken, bedensel değeri olup buradan alınmayan eşyalar ise değerlendirilip kamuya aktarılıyor.

Vatandaşlar bu hizmetten hoşnut

YHT ile Eskişehir’e gelen bazı vatandaşlar, bu hizmetin olması gerektiğine dikkat çekerek, memnuniyetlerini dile getirdi. Eşyalarını kaybeden vatandaşların garlarda yer alan ‘kayıp eşya büroları’na gitmeleri gerektiğini aktaran vatandaşlar, yolcuların azıcık daha itinalı olmaları gerektiğini ifade etti.

Kadir Arslan – Selim Kuşcu

