Bakıra hayat veren meslek unutulmaya yüz tuttu

Tarihi fazla eskilere kalaycılık mesleğinin son ustaları, mutfaklarda emaye, çelik ve teflon kullanımıyla bakır eşyaların süs eşyası olarak kullanılmaya başladığını belirtiyor. 20 yıl öncesine değin mutfak eşyaları aralarında manâlı bir yer tutan bakır kapların artık yok denecek değin azaldığını söyleyen kalaycılar, geçmiş yıllarda eşyalarını kalaylatmak için insanların yoğun bir şekilde dükkanlara akın ettiğini hatırlatıyor.

Türkiye’de en genç kalay ustası olduğunu söyleyen Siverek ilçesinin 46 yaşındaki 30 yıllık son kalay ustası Hamza Salkım, “Şu an durum iyi diyelim. Bakır kaplara her yerde bir dönüş başladı. Mesleğimiz bir ara bitmişti. 1980 yıllarda bilumum çelik ve alüminyum mutfak gereçlerinin çıkmasıyla bir birlikte bir furya başladı. Gazeteler bile 25 kupona çelik set veriyordu. O aralar tekrar tekrar bakırlar satılıyordu. Bakırlar bitti. 1992’ye geldiğimiz zaman mesleğimiz tamamıyla öldü. Yani böylece bir şey oysa daha önce bir kalaycı dükkanında 5 yada 6 birey çalışırdı. İşte silicisi, doğrultucusu, su getireni, kalay ustası. Sabahtan 07.00’de işyeri açılırdı, yetişmeyenler öteki güne kalırdı” dedi.

Eski dönemlerde her ailede bakır kapların mevcut olduğunu gösteren Salkım, “En olmayan ailede bile 50 parça kap vardı, bir takım ailelerde yüz, iki yüz, üç yüz çünkü kullandığın kaşık, yemek yemek yediğin kaşık bakırdı, çatal bile bakırdı ama maalesef çeliğin çıkmasıyla birlikte bu bitti. 2000’li yıllara doğru bakırcılık her tarafta canlanmaya başladı. Canlanması da işte sağlık açısından daha sonra bazı etkenler yaşanmaya başladı. Gençlerimizde veya diğer ailelerde şark odasının çıkmasıyla tekrardan bakırı aramaya başladılar” biçiminde konuştu.

“Mesleğe rağbet yok çırak bulamıyoruz”

“Şu lahza el ve çekiçle yapacak artist kalmadı” diye konuşan Hamza Salkım, “Bunun yanında kalaycı ustaları da kalmadı. Ben dedemden öğrendim mesleği, her hâlükarda Türkiye’nin en genç ustası ve en genç esnafı benim kalaycı olarak. Mesleğe rağbet yok çırak bulamıyorum. Bir zanaat ölürse ustasını da öldürür. Bizde artık ölüyoruz diyelim, bütün ad koyamıyorum yani çünkü çırak yetişmiyor” ifadelerini kullandı.

“Dört gözle devlet desteği bekliyoruz”

Bir dönem devletin yok olan mesleklere 50 bin TL hibe desteği sağlayacağını belirtmesi üzerine umutlandıklarını gösteren Salkım, “Bir ara da belediyelerin değil olan zanaatkarlara destekte bulunacak. Benim dükkanım kira, ben kirayı zor bela çıkarıyorum. Endüstri Meslek Liselerine seçmeli bile olsa kalaycılık veya bakırcılık dersi konulabilir. Ondan sonra teşvik kredisi verilebilir. Mesleğimizi devlet yardımı ile geliştirebiliriz. Bugün İtalyan mutfağına, Fransız mutfağına bakın, bunlar dünyaca bilinen mutfaklardır ki bu mutfaklarda bakır kullanılıyor. Bunu belgesellerde de gösteriyorlar, ha bu olduğu vakit buna kalaycı da lüzumlu çünkü bakırın en fazla bir başvuru ömrü vardır. Kırmızı iken kullanamazsınız bunu kalaylamadığınız vakit zehirleme yapar” diye konuştu.

Bakırcılığın Anadolu’dan dünyaya yayıldığını öne süren kalay ustası Hamza Salkım, kazılarda bakır kaplar, bakır kılıçlar ve bakır eşyaların bulunduğuna uyarı çekti.

Cuma Sarı

