Baklavacılığı mühendisliğe tercih etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunu olan Fatma Işık, mühendislik yerine getirmek yerine ticaret hayatına atılmayı seçim ederek KOSGEB’in genç girişimcilere sağlamış olduğu destekten istifade ederek baklava üstüne bir dükkan açtı. Bir fazla kişinin gelmek için büyük mücadeleler verdiği diplomayı elinin tersi ile iten genç bayan, mühendislik yapmayı düşünmediğini belirtti.

Işık, yaptığı açıklamada, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Yerbilim Mühendisliğini bitirdim. Adıyamanlıyım. Fakat Sivas’ta evlenip buraya yerleştim. Mühendislik yapmaktansa ticaret gerçekleştirmek bana daha çekici geldi. Ailelerimizin ve eşimin desteği ile bu iş yerini açmak istedik. KOSGEB’den de takviye aldık. Bu meslek yerini açarken devletin devlet desteklerini araştırdık. KOSGEB’i araştırdık. Son dilekçe tarihine bir gün kala eşim adına başvurularımızı yaptık. Eşim kursları tamamladıktan sonradan bu işletmeyi faaliyete geçirdik” diye konuştu.