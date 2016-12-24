Baklavadan en büyük mozaik rekoru kırıldı

Proje, Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezi koordinatörlüğünde Ayıntap Baklava’nın kurucusu Levent Aktaş, UMOSAD Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Artist Mustafa Bencan ile gerçekleştirildi. 2 Şubat 2016’da başlayan 10 aylık alıştırma sonucunda, Ayıntap Baklava’nın 60 ustası 6.160 adet baklava dilimi hazırladı. 15 Mozaik Sanatçısı, Gaziantep Tenis Ve Yüzme Spor Kulübü’nden engelli öğrenciler, TED Koleji ve Deva Okulları’ndan 100 öğrenci 20-24 Aralık tarihleri arasında 39,5 m2’lik “Baklava ile Oluşturulan En Büyük Çingene Kızı Mozaiğini” meydana getirdiler.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Fatma ŞAHİN “Baklava baklava olalı böyle bir renge girmemiştir. Bu da Gaziantep’in farkı, tatlı yiyelim tatlı konuşalım” dedi.

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bu rekorun ilçemizde ve özellikle çocuklarımızca kırılmasından fazla mutluyum” dedi.

Prof.Dr.Orhan Kural rekoru kayıt ederken, “Gaziantep’in sembollerinden Çingene Kızı mozaiğinin baklava ile sanatsal bir şekilde bilhassa engelli çocuklar ile beraber resmedilmesi Gaziantep’in ve ülkemizin tanıtılmasına önemli bir katkı maddesi sağlayacaktır” dedi.

Mozaik Sanatçısı Mehmet Yılmaz “UMOSAD olarak Gaziantep’in iki katma değerini bir araya getirmekten çok mutluyuz” derken, Artist Mustafa Bencan da “Gaziantep namına baklavayla devlete ait bir araya getirmekten çok mutluyum” dedi.

“40 Kattaki Tarih” adıyla Gaziantep’in sembollerinden baklava ve Çingene Kızı Mozaiğini” bir araya getiren, Dünya Çocuk Rekorları kapsamında gerçekleştirilen rekor denemesi, Fatma Şahin (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı), Okumuş Türkgücü (Dünya Çocuk Rekorları)’nden oluşan Prof. Dr Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Kayıt ve Hakem Heyetince tescil edildi.

39,5 m2’lik “Baklava ile Oluşturulan En Büyük Çingene Kızı Mozaiği” Aralık ayı baştan başa Primemall AVM Zemin katında sergilenecek.