Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü’nün müşterek düzenlediği ‘Bal Festivali’nde ‘Bal döneri’ büyük alaka gördü. Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki ‘Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen festivalde Ordu ve Trabzon’un değişik ilçelerinden onlarca bal üreticisi stant kurdu. Festivalde en büyük ilgiyi ‘bal döneri’ gördü. Hiçbir katkı kullanılmadan üretilen çiçek balının 4 ay bekletilmesiyle oluşturulan donmuş balı döner tezgahında görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Trabzonlu bal üreticisi Sacid Somun, çekiçle kestiği bal dönerini dondurma külahı ile festivale katılanlara ikram etti. Dondurma külahlarında bal yiyen vatandaşlar, balı ilk kez döner tezgahında dondurma külahlarında yalayarak yemenin şaşkınlığını yaşadılar.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 35 yıldır bal üreticiliği yapan Sacid Somun, bal dönerini öncelikle kendisinin keşfettiğini ve kısa samanda büyük ilgi gördüğünü söyledi. Sacid Somun, bal yemek isteyenlerin gerçek balı tatması için yaptığını belirterek, “Ağaç türü yok, toprak üstü ot bitkilerinden yani çiçeklerden elde edilen bal 4 ay içinde katılaşır. Eğer aradan geçen aylara karşın bal hala kavanozunda birincil alındığı günkü gibi duruyorsa o balda katkı vardır. Oysa donmuş balda katkı yoktur. Donmuş bal reel baldır. Dolayısıyla bal dönerini reel balı tadına bakmak isteyen millet için yaptım” dedi.

“Reel bal şifadır”

35 yıldır bal üreticiliği yaptığını belirten Sacid Somun, balın büyük bir şifa kaynağı olduğunu da belirterek, “Bal dönerinde hiçbir katkı maddesi malzemesi olmaz. Bal döneri safi (gerçek) baldır. Büyük bir şifa kaynağıdır. Bana fırsat versinler Türkiye’de bal sahtekarlığını bir kalemde silerim. Hastanelerde yatan hasta sayısını yüzde 50’sini silerim” diye konuştu.

Sacid Somun’un ikram ettiği balı yiyen vatandaşlar hayatlarında ilk defa dondurma külahında bal yediklerini söylediler. Vatandaşlar, “Gerçekten hoşumuza gitti. Aroması fazla bambaşka. Şu belli başlı dek yediğimiz bal ise bu ne? Bu bal ise şu başlıca değin yediklerimiz ne?” ifadelerini kullandılar.

“Devlet bal üreticilerini denetlemeli”

Türkiye’de bal sektöründe hangi balın sahte hangi balın reel bal olduğu konusunda bir bıkkınlık yaşandığını bildiren Sacid Somun, “Devlet gerçek bal üreticilerine sahip çıkmalı. Merdiven altı bal üreticiliğinin önüne geçmelidir. Devlet bize kovan başı bir yardım veriyor ama bir taraftan da merdiven altı ballara müsaade ediyor. Reel bal üretici balı üretiyor lakin merdiven altı üretilen ballar yüzünden malını istediği gibi satamıyor. Devlet arıcıları takip etmeli, iyi mi üretiyor fena mü eritiyor bakmalıdır” biçiminde konuştu.

Metin Akyürek

