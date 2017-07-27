Bal üreticileri verimden memnun

NİĞDE (AA) – Niğde’de bu yıl 700 ton civarında bal üretiminin beklendiği bildirildi.

Niğde Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verimli geçen bir baharın ardından bal sağım işleminin başladığını söyledi.

Bu yıl baharın güzel geçmesinden dolayı arıların koloni sayısını artırdığını ifade eden Ünal, geçen yıl Niğde’de kış şartlarının şiddetli geçtiğini, Çukurova’da da ilaçlama nedeniyle arı kayıpları olduğunu, bu bahar arıların oğul vermesiyle geçen yılki kayıpların telafi edildiğini anlattı.

Oğullarla birlikte artan arı sayısının bal verimini de olumlu etkilediğini vurgulayan Ünal, “Bu yıl yine düşük verim bekliyorduk ama oğullar imdadımıza yetişti. Bu sezon üretimin geçen yıla göre oranla yüksek olmasını bekliyoruz. Geçen yıl Niğde’de 550-600 ton bal üretildi. Bu yıl ise 700 ton civarında bal üretimi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Parmak izi ve sahte balla mücadele çalışmalarının devam ettiğini aktaran Ünal, şunları kaydetti:

“Balda parmak izi çalışmamız var. Niğde’de üretilen balın özellikleri nedir? Keven, kekik ve diğer bitkilerden üretilen hakiki balın nasıl üretildiği noktasında çalışmalar var. Balın özellikleri parmak iziyle takip edilebiliyor. Ayrıca arısız, merdiven altında üretilen sahte ballar konusunda önlem alınması gerekiyor. Merdiven altında üretilen sahte ballara öyle maddeler katılıyor ki gerçek balla değerleri hemen hemen aynı çıkıyor. Türkiye’de haddinden fazla merdiven altı bal üretiliyor. İşte arıcıların en büyük sıkıntısı bu sahte ballardır. Bu sahte ve ithal balların önüne geçildiği takdirde Türkiye genelinde arıcılarımız çağ atlayacaktır.”

Ünal ayrıca, arıcıların genellikle bal üretimini yüksek kesimlerde yaptıklarını, arıcıların üretim bölgelerindeki elektrik ihtiyacının karşılanması için yürütülen güneş paneli çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.