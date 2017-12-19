Balık avında kedisi yalnız bırakmıyor
Yıllardır birlikte balık avına kedisi Dost ile çıktıklarını söyleyen balıkçı Murat Yar, “Kedimi küçükken buldum. Kendisine ısındım ve 3 yıldır birlikte yaşıyoruz. Kendisi ile çok samimiyiz. Birlikte balık avına çıkıyor, sonra ödülünü kendisine veriyorum. Balıkları ağdan temizlerken üstüme başıma çıkıyor. Diğer balıkçı arkadaşlar ise dostluğumuzu kedim ile kıskanıyor. Bazen eşimle bile kıskanıyor diyebilirim. Hayvansever biri olarak burada ki diğer kedilere bile günlük av dönüşü balık vererek karınlarını doyuruyorum. Benim denizden dönmemi bekliyorlar” dedi.
Ahmet Altay
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