Balıkçı Kenandan engelli vatandaşlara balık ziyafeti

Engelli vatandaşlar önce pişirilen taze palamutları yedi, ardından da içerisindeki mumyalanmış yüzlerce deniz canlısı ile fazla sayıda deniz materyalinin bir arada bulunduğu müzeyi gezdi.

Balıkçı Kenan Restoranı sahibi Kenan Balcı, Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlar ve ailelerine balık ikramında bulundu. Beylikdüzü ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan restoranda düzenlenen yemeğe Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı İsmail Güvey, Kenan Balcı ve onlarca engelli yurttaş aileleriyle birlikte katıldı. Balıkçı Kenan, yemeğe katılan vatandaşlarla yakından ilgilenirken balıkları da kendisi dağıttı. Engelli vatandaşlar pişirilen kilolarca palamutu keyifle yerken aileler Kenan Balcı’ya düzenlediği yemekten dolayı teşekkür etti. Balıklarını yiyen engelli vatandaşlar ve aileleri restoranın içerisindeki mumyalanmış yüzlerce deniz canlısı ile fazla sayıda deniz materyalinin bir arada bulunduğu müzeyi de gezdi.

“Engelli vatandaşlara sahip çıkmamız, daha pozitif siklet vermemiz gerekiyor”

Engelli vatandaşların topluma daha artı karışması gerektiğini ve bu sebeple onlar için bir yemek düzenlediklerini söyleyen Kenan Balcı, “ Engelli vatandaşlarımız fazla mutlu oldu, aile ortamını yaşadılar. Palamut balığı ikram ettik, doyana değin balık keyfi yaşadılar. Bizde fazla mutlu olduk, engelli deyip geçmeyelim. Herkes bir engelli adayıdır, engelli vatandaşlara sahip çıkmamız daha artı tartı vermemiz gerekiyor” dedi.

“Kenan Bey’e çok teşekkür ederiz”

Yemeğe katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ülkü Çakmakçı, “ Bizim için çok güzel bir gün oldu, engelli çocuklarımız olduğu için her yere gidemiyoruz. Birçok yerler çocuklarımızla bizi kabul etmiyor. Bize böyle mutlu bir gün yaşattığı için Kenan Bey’e fazla teşekkür ederiz.

“Çocuklarının sevinci beni bambaşka etkiledi”

Düzenlenen yemeğin engelli çocuklar ve aileleri için paha biçilmez olduğunu belirten Sibel kurt, “Fazla mutluyum, insanların burada bir araya gelmesi bakımlı sıcacık yemek yemek yemesi, birbirleriyle duygularını paylaşmaları, çocuklarının sevinci beni ayrı etkiledi. Kendi çocuğum için de başkalarının çocukları için de fazla mutlu oldum” diye konuştu.

Yemek, Balıkçı Kenan, engelli vatandaşlar ve ailelerinin içerisinde çok sayıda mumyalanmış balığın bulunduğu müzede toplu anı fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Hasibe Karadağ – Mehmet Başa