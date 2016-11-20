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Balıkçılar ağlarını onarıyor

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca’da balıkçılar geçen hafta yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ağlarını denizden çıkararak onarmaya başladı. Balıkçılar, geçen hafta içerisinde olumsuz hava şartlarında ağların yıprandığını belirterek, ’’Hava şu an normale dön.

20 Kasım 2016 Pazar, 16:37
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Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca’da balıkçılar geçen hafta yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ağlarını denizden çıkararak onarmaya başladı.
Balıkçılar, geçen hafta içerisinde olumsuz hava şartlarında ağların yıprandığını belirterek, ’’Hava şu an normale döndü ve yıpranan ağlarımızı onarıyoruz.hafta içinde yeniden avlanmaya çıkıyoruz’’ diye konuştular.
 

Tuncay Türkgülü
 

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