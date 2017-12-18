Balıkçılar yüksek balık fiyatını bu nedene bağlıyor

Av yasağının kalkmasının ardından denize açılan balıkçılar, Karadeniz ve Marmara’da yeteri kadar balık bulamıyor. Balıkların yeteri kadar olmaması ise tezgahlara da yansıdı. Geçmiş dönemlerde çok daha ucuzdan satılan hamsi, bugün tezgahlarda kilosu 25 liradan alıcısını bekliyor. Yarım asırdır balıkçılık yapan Kenan Balcı ise durumu küçük balıkların üreme çağı beklenmeden avlanıp, yem ve gübre olarak kullanılmasından, denizlerin bilinçsizce kirletilmesine kadar birçok nedene bağlıyor.

“Hamsi fakir gıdası değil, fikir gıdasıdır”

Denizlerin tükenmeyen madenler olduğunu söyleyen balıkçı Kenan Balcı, “Denizler, bizlere en önemli şeyi balıkları veriyor. Anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balıktır. Halkımız hamsiyi fakir gıdası olarak görüyor. Hamsi fakir gıdası değil fikir gıdasıdır” dedi.

“Denizleri kendimize küstürdük”

İnsanların denizleri küstürdüğü ve bu yüzden balık bulunmadığını ifade eden Balcı, “Denizde kimyasal maddelerden dolayı balıklar kıyılara gelmiyor. Açık denizlere doğru yöneliyor. Balıkçı camiasında bizim de hatalarımız vardır diğer balıkçılarımızın da hataları vardır. Troller denizin dibini tarıyor. Hem anasını hem babasını hem de yavrusunu öldürüyor. Anne ve baba balıklar işe yarıyor yenilebilir ama yavru balıklar işe yaramadığı halde tutuluyor. Onlar imha olup gidiyor. Türk halkı olarak herkes maden arıyor, maden denizler. Denizleri kendimize küstürdük” diye konuştu.

“Pişirilmeyen küçük balıklar gübre olarak kullanılıyor”

Denizlerin ekmeden biçilen tarlalar olduğunu kaydeden Balıkçı Kenan Balcı, “ Denizlere önem göstermemiz lazım, balıklara önem göstermemiz lazım. Denizlerde yavru balıklarda tutuluyor, yumurtlayacak balık bırakmıyoruz. Bu da denizlerde balıkların azalma nedenlerinden bir tanesi. Tavuklara yem yapılır mı balıklar. Çok değerli bir ürünü bahçeye gübre, tavuklara yem olarak kullanılıyor. Küçük hamsiler, işlenerek kurutularak yem fabrikalarında üretiliyor. İnsanların işine yaramayan pişmeye elverişli olmadığı için yavru balıklar bütün yem sanayine gidiyor. Bir de balıkların olmama nedeni denizlere kıyı şeridinde oksijen yetersizliği olduğu için balıklar derin sulara gidiyor. Bu yüzden 100 çeşit balıktan 4 çeşit balığımız kaldı” şeklinde konuştu.

“Tutmakla balık bitmez denizde, yanlışlıkla biter”

Balıkların denizlerde az olması nedeniyle, fiyatların yüksek olduğuna atıfta bulunan Balcı, “Tezgaha gelince sabahları utanıyorum sanki balıkçı değiliz de kuyumcu gibiyiz. Balığın en olması gereken dönemidir hamsinin kilosu 25 lira. Biz günde 10 ton balık satardık, şimdi 500 kiloya 600 kiloya düştük. Olmayan balığı nasıl tutacağız, gelecekte olmayan balığı nasıl satacağız. Çünkü mutlaka yok olacaktır. Yavru balığı imha edersek, mutlaka balıkta yok olacaktır. Yumurtlama durumu olmayacaktır. Bir balık 100 bin adet yumurta yapıyor. 1 milyon yumurta yapan balıklarımız var. Tutmayla balık bitmez denizde ama yanlışlıklarla biter” dedi.

Balıkçı Kenan Balcı konuşmasının devamında ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini ifade ederek, Başbakanlık döneminde kendisinin getirdiği av yasakları sayesinde denizlerde balıkların biraz olsun rahat üreme dönemi geçirdiği ifade etti.

Murat Delice