Balıkçıların kartpostallık gün batımı mesaisi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, geçimini balıkçılıkla sağlayan avcıların göl üstünde gün batımında gerçekleştirdiği ağ serme mesaisi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Türkiye’nin en manâlı tatlı su ürünü üretim merkezlerinden birisi olan Beyşehir Gölü’nden istifade eden fazla sayıda avcının geçimini balıkçılıkla sağladığını belirterek, balıkçılık mesleğinin ise sulara serilen metrelerce ağlarla icra edildiğini söyledi. Kış mevsiminde de evlerine ekmek götürebilmek için soğuk havalara aldırış etmeden tekneleriyle göl sularına açılan avcıların akşam saatlerinde serdikleri ağlara vuran balıkları günün ilk ışıklarını hissettirdiği ertesi gün sabahın erken saatlerinde topladığını vurgulayan Özaltun, “Ağlara takılan balıkları ayırdıktan sonradan kıyıya dönerek bu işin ticaretini yapan tüccarlara satarak geçimlerini tedarik etmeye çalışan balıkçılar, göl üzerindeki mesaisini her gün bu şekilde yürütüyor. Yani, göl üstünde balıkçılarımız ekmeğini, günbatımında serdikleri ağlarla sağlıyor. Dünyada günbatımının en hoş izlendiği yerler arasında gösterilen Beyşehir Gölü üzerinde güneşin kaybolmaya yüz tuttuğu anlarda göl sularına ağ seren balıkçıların, su yüzeyinin kızıl renge dönüştüğü grup zamanında gerçekleştirdiği mesai anlarında ve kıyıya dönüş yolculuğu esnasında ortaya meydana çıkan muhteşem görsellik ise fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor” dedi.

Özaltun, Beyşehir Gölü kıyısına akın eden resim severlerin hemencecik her gün yaşanan bu tablo gibi görüntüleri ölümsüzleştirmek için fotoğraf makineleriyle sahil kesiminde mesai yaparak en iyi kareyi yakalayabilmek için uğraş verdiğini kaydetti. Beyşehir Belediyesi olarak grup vakti ile meşhur Beyşehir Gölü kıyılarında vatandaşların günbatımı ve öteki güzellikleri daha yakından görebilmesi, izleyebilmesine yönelik ara sıra bir takım çalışmalar yaptıklarını bildiren Başkan Özaltun, yürütülen kıyı tahkimat faaliyetleriyle sahil şeridinin daha da iyileştirildiğini sözlerine ekledi.