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Balıkesirde 3.3 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Facia ve Acele Koşul Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine tarafından, Balıkesir’in Marmara ilçesinde Richter Ölçeği’ne tarafından 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08 Kasım 2016 Salı, 18:49
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Balıkesirde korkutan deprem

Başbakanlık Facia ve Acele Koşul Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine tarafından, Balıkesir’in Marmara ilçesinde Richter Ölçeği’ne tarafından 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara ilçesine ast Topağaç Köyü yakınlarında olan zelzele saat 17.24’de, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybına niçin olmadı. 

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