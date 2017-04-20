Balıkesir’de 4.3 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü Yöresel Yer Sarsıntısı-Tsunami İzleme ve Değerleme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Bigadiç ilçesine alt Yukarıgöcek köyü yakınlarında saat 17.11 sıralarında yerin 5 kilometr.
20 Nisan 2017 Perşembe, 22:44
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü Yöresel Yer Sarsıntısı-Tsunami İzleme ve Değerleme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Bigadiç ilçesine alt Yukarıgöcek köyü yakınlarında saat 17.11 sıralarında yerin 5 kilometre aşağıda 4,3 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. Ilk belirlemelere kadar depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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