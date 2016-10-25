Balıkesirde korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Yer Sarsıntısı-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde yer alan verilere kadar merkez üssü Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 3.5 şiddetinde bir zelzele meydana geldi. Saat 16.52’de 5.4 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mülk kaybı yaşanmadı.