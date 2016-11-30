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30 Kasım 2016 Çarşamba

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Balıkesire yılın ilk karı düştü

Meteorolojinin kar uyarısı ardından Balıkesir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

30 Kasım 2016 Çarşamba, 13:06
balikesire-yilin-ilk-kari-dustu

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Meteorolojinin kar uyarısı ardından Balıkesir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Gönen ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Beyoluk ve Sebepli kırsal mahallelerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Bir saat içinde mahalleler beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla sürdüğü öğrenildi.
öte taraftan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Az Önce bir olumsuzluğun yaşanmadığı yüksek kesimlerde ulaşım konusunda aksilik olmadı.
Ayrıca, Sındırgı’nın Şahinkaya mevkinde başlayan kar yağışına atama için çıktıkları yolda yakalanan BASKİ personellerinin yaşadıkları anları esprili şekilde anlatarak kayda alması gülümseten görüntüler ortaya çıkardı.

Güler Kavak – Necip Karatuna

 

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