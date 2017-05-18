Balıkesir’in Bandırma ilçesinde deniz otobüsü seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri’nin Bandırma – Yenikapı aralarında düzenlediği deniz otobüsü seferleri Marmara Denizi’ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi. İDO’dan edinilen bilgilere tarafından, bugün saat 18:30 – 18:45 ve 19:30’da ortak yapılması planlanan Bandırma – Yenikapı – Bostancı ve Bostancı- Yenikapı- Bandırma seferleri ile saat 19:00’da yapılması planlanan Marmara – Avşa Adası seferleri iptal edildi.

İbrahim Aldemir