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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde deniz otobüsü seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri’nin Bandırma – Yenikapı aralarında düzenlediği deniz otobüsü seferleri Marmara Denizi’ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

18 Mayıs 2017 Perşembe, 20:10

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İstanbul Deniz Otobüsleri’nin Bandırma – Yenikapı aralarında düzenlediği deniz otobüsü seferleri Marmara Denizi’ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi. İDO’dan edinilen bilgilere tarafından, bugün saat 18:30 – 18:45 ve 19:30’da ortak yapılması planlanan Bandırma – Yenikapı – Bostancı ve Bostancı- Yenikapı- Bandırma seferleri ile saat 19:00’da yapılması planlanan Marmara – Avşa Adası seferleri iptal edildi. 

İbrahim Aldemir

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