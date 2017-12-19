Balkanlardan beklenen kar geldi

Meteoroloji yetkililerin, hafta başında yaptığı uyarıların ardından Trakya Bölgesi’nde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıkları 9-10 derece birden düşerken, özellikle Kırklareli’nin Bulgaristan sınırına yakın ilçelerinde ve Dereköy Sınır Kapısı’nda kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları ile çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Kar lastiği olmayan sürücülerin trafikte seyir etmemesini belirten ekipler, zincir kullanımı içinde uyarılarda bulunuyor.

Kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı

Bölgede kar kalınlığı özellikle yüksek kesimlerde 7 santimetreye kadar ulaştı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının Çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini ve gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle don olaylarının yaşanabileceğini belirtti.