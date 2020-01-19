Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kan bağışı kampanyası düzenledi
KAYSERİ (AA) – Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Kızılay'ın kan bağışı tırına yapılan kan bağışı kampanyası öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan derneğin başkan yardımcısı Dursun Baykara, binlerce insanın kan bulamadığı için hayatını kaybettiği bir dönemde yaşandığını söyledi.
Düzenli kan bağışının vücudu yenilediğini belirten Baykara, "Biz dernek olarak 2020 yılı için ilk kan bağışını başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Düzenli olarak da bunu devam ettirmeyi planlıyoruz. Burada sizlerin huzurunda kampanyamıza duyarsız kalmayıp bu soğuk pazar gününde bizimle bu meydanda bir araya gelen duyarlı, yüreği güzel insanlara teşekkür ediyorum." dedi.
Kayseri Kızılay Kan Merkezi doktoru Kürşat Uzandaç ise dernek yönetici ve üyelerini kan bağışı konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.
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