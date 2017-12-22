Balkonunda çıkan yangını pencereden su döküp söndürdü

Yangın, 15 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Tarhan Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2’inci katında oturan Ayşe E., koku gelen evinin balkonuna baktığında alevleri fark etti. Balkonunu çevreleyen naylon brandanın yandığını gören Ayşe E., güğüme doldurduğu suyla alevlere müdahale etti. Bu sırada çevredeki vatandaşlardan biri de çıkan yangının büyümemesi için balkona tırmanarak yanan naylon malzemeyi çıkararak yere attı. Yaşlı kadının, yangına güğümle müdahale etmesi ve vatandaşların balkona tırmanıp brandayı yere atması bir vatandaş cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin de soğutma çalışmaları yaptığı görülüyor. Yangının soba kovasındaki közlerden kaynaklı olduğunu tespit edildi.