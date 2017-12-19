Bangladeşte açılış yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş’te Shaheed Suhrawardy Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yaptırılan kemoterapi ünitesinin açılışını yaptı. Bangladeş’te ilk olarak Ulusal Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden Başbakan Yıldırım, sonrasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Bangladeş’te Shaheed Suhrawardy Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yaptırılan kemoterapi ünitesinin açılışını yaptı. Başbakan Yıldırım, kemoterapi ünitesini gezerek incelemelerde bulunurken, yetkililerden bilgi aldı.