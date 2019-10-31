“Bankaların reel sektör gibi karlarından fedakarlık yapması gerekiyor”

KAYSERİ (AA) – Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Reel sektör bu dönemde kendini ayakta tutabilmek için karından taviz verdiyse, bankaların da biraz taviz verip fedakarlık yapması gerekiyor. Eğer üretici, sanayici ve ticaret erbabı yoksa, banka da yoktur. Onlar bize, biz onlara muhtacız ama bizi yok ederlerse, emin olun kendileri de yok olur." dedi.

Büyüksimitci, KAYSO Konferans Salonu'ndaki oda meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ekonominin daha iyiye gittiğini söyledi.

Faizlerdeki gerilemeye değinen Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi, 25 Temmuz'daki toplantısında yüzde 24'ten yüzde 19,75'e düşürmüştü. Dolayısıyla üç toplantıda, en son 2,5 puan olmak üzere faizleri 10 puan geriye çekti. Bu indirimler, Merkez Bankasının bu hareketi oldukça olumlu. Piyasa şartlarında da özellikle kamu bankalarında bu indirimlere çok ciddi cevap geldiğini görüyoruz. Yalnız özel bankalarla ilgili halen bir direnç var. Yılın ilk 9 ayında 36,2 milyar lira karları var. Biz bankacılığın ve paranın esaslarını biliyoruz. Reel sektör bu dönemde kendini ayakta tutabilmek için karından taviz verdiyse, bankaların da biraz taviz verip fedakarlık yapması gerekiyor. Eğer üretici, sanayici ve ticaret erbabı yoksa, banka da yoktur. Onlar bize, biz onlara muhtacız ama bizi yok ederlerse, emin olun kendileri de yok olur. Onun için herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerekiyor."

Büyüksimitçi, Kayseri'nin eylül ayı ihracatının ağustosa göre yüzde 16,34, geçen yılın eylül ayına göre de yüzde 7,76 artış gösterdiğini sözlerine ekledi.