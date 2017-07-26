Ana Sayfa   >   Genel   >   Baraj gölünde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Baraj gölünde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 21:50

Benzer Konular

Serinlemek için baraj gölüne giren çocuk kayboldu
Kırıkkale'de “Tarla Günü” etkinliği
Başkan Saygılı çalışmaları yerinde inceledi

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de Kapulukaya baraj gölüne serinlemek için giren 15 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) su altı timleri, kaybolan Mustafa Işık için baraj gölünde arama çalışması başlattı.

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucunda Işık’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna gönderildi.

Mustafa Işık, arkadaşıyla Kırıkkale Karaahmetli Tabiat Parkı’ndaki baraj gölü kıyısına piknik yapmaya gitmiş, serinlemek için girdiği baraj gölünde bir süre sonra çırpınmaya başlamıştı. Durumu fark eden arkadaşının haber vermesi sonucu, suda kaybolan Işık’ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başlatmış, Kırıkkale ve Ankara’dan dalgıç talebinde bulunulmuştu.

boğulma Kırıkkale

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com