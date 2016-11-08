Barajlar çöle döndü

Çanakkale’nin su ihtiyacını karşılayan Atikhisar barajında su seviyesi yüzde 28’e hafıza, baraj havzasının bir bölümü az daha çöle döndü.

Uzun vadeli yağış ortalaması metrekareye 628.8 kilogram olan Çanakkale, geçen yıl bu ortalamayı aşmış, yıl boyunca metrekareye 650 kilogram yağış düşmüştü. 2016 yılında ise bu rakam ortalamanın ardından kaldı. Temmuz ve ağustos aylarında metrekareye düşen yağış miktarı sıfır oldu. Geçtiğimiz yıl eylül ayında metrekareye 64 kilogram yağış düşerken bu sene eylül ayında metrekareye 1.8 kilogram yağış düştü.

Verimsiz geçen yaz mevsimi, barajlardaki su seviyelerinin de düşmesine neden oldu. Çanakkale’nin su ihtiyacını karşılayan Atikhisar barajında doluluk oranı yüzde 28’e düştü. Baraj havzasının bazı bölümleri az kalsın çöle döndü. Suların çekilmesiyle garip görüntüler ortaya çıktı. Su seviyesinin azalması, sulama mevsimi bittiği için çok pozitif risk oluşturmasa da, önümüzdeki aylarda beklenen yağışların gelmemesi halinde tehlike çanları çalmaya başlayacak.

Çanakkale bölgesindeki diğer barajlarda da durum hemen hemen benzer. Su seviyesi, Gökçeada Zeytinköy barajında yüzde 42’ye, Bayramiç barajında yüzde 16’ya, Biga Bakacak barajında yüzde 5’e, Gelibolu Tayfur barajında yüzde 36’ya, Taşoluk barajında yüzde 28’e, Ayvacık barajında ise yüzde 32’e kadar düştü. Umurbey barajında su seviyesi yüzde 50 iken Lapseki Bayramdere barajının doluluk oranı ise yüzde 72.

Barajların yeniden doluluk oranının artması için umutlar kış mevsiminde. Geçen sene ekim ayında metrekareye 110 kilogram, kasım ayında 48 kilogram aralık ayında ise 1.6 kilogram yağış düşmüştü. Bu yıl ekim ayında Çanakkale’de metrekareye düşen yağış miktarı 8,6 oldu. Meteoroloji verilerine kadar, Çanakkale bu akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışların aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Gürkan Düzenli – Murat Yüksel