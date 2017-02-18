Barış Manço vefatının 18. yılında anıldı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki özel bir kolejde, ilkokul ve anaokulu öğrencileri Barış Manço’yu anmak için etkinlik düzenledi.

Kolejin konferans salonunda yapılan etkinlikte, 240 öğrenci sahne alarak Barış Manço’nun unutulmaz eserlerini kendilerini izlemeye gelen aileleri için söyledi. Aileler de çocuklarına eşlik etti.

Ardından sahneye çocukluk yıllarından itibaren Barış Manço taklitleri yapan, kolejin öğretmenlerinden Suna Subaşı da çocuklarla birlikte çıkarak Barış Manço’nun “Adam Olacak Çocuk” programının benzerini sahneledi.

Etkinlikte konuşan okul müdürü Aslı Kızıltaş Bulat, Barış Manço gibi kültürel mirasların eğitimin en önemli parçası olduğunu belirtti.