Barış Pınarı Harekatı
KIRIKKALE (AA) – Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) naaşı, memleketi Kırıkkale'ye getirildi.
Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gönderilen Bozbıyık'ın cenazesi, oradan da kara yoluyla Kırıkkale'ye getirildi.
Şehit Bozbıyık'ın naaşını, Yüksek İhtisas Hastanesi önünde ailesi ve yakınları, Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve çok sayıda vatandaş karşıladı.
Şehidin babası Hamza ve annesi Azime Bozbıyık ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehidin cenazesi, yarın öğle vakti Nur Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verilecek.
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