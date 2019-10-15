Barış Pınarı Harekatı'na destek
ANKARA (AA) – Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla, Kızılcahamam'da cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donandı.
İlçe belediyesince başlatılan kampanya neticesi ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türk bayrağının bağımsızlığı ve şehitleri temsil ettiğini söyledi.
Türk milletinin tarihi boyunca mazlumların yanında durduğunu dile getiren Acar, "Tarihi boyunca mazlum milletlerin yanında yer alan kahraman milletimiz, içeriden ve dışarıdan kendisine yöneltilen her türlü tehdidi bertaraf edecek, her türlü ihanetin bedelini ödetecek irade ve inanca her zaman sahip olmuş ve olacaktır. Tüm hemşehrilerimizi ilçemizi bayraklarımızla süslemeye davet ediyorum ve görevi başında olan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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