Barış Pınarı Harekatı'na destek
SİVAS (AA) – Sivas'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) 10 bin kişilik kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
KYK İl Müdürlüğünce, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde program düzenlendi.
Öğrenciler, kampüs içerisindeki Tecer Yurdu'nun önünde hilal oluşturarak Türk bayrağı açtı. Yurt binasındaki öğrenciler de odalarının pencerelerinde Türk bayrağı salladı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak, harekatta görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
Öğrencilerin Komando Marşı'nı okumasının ardından dua edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin yanında olmak, onlara selam ve dua göndermek amacıyla programın düzenlendiğini söyledi.
Anlamlı bir etkinliğe şahit olunduğunu belirten Tunç, "Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle doğuştan asker doğan bir millet. Dolayısıyla şu anda sınır ötesinde harekat yapanların burada bütün millet olarak arkasındayız, duamızla onların yanındayız. Maddi ve manevi her şeyimizle onlarla birlikte hareket ediyoruz. Yüreğimiz birlikte atıyor." diye konuştu.
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