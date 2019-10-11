Barış Pınarı Harekatı'na destek
KIRIKKALE (AA) – Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Kırıkkale Belediyesince esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi, Niğde'de ilkokul öğrencileri Mehmetçik için camide Kur'an'ı Kerim okudu ve dua etti.
Kırıkkale Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla cadde ve sokaklara Türk bayrağı astı.
Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır ve beraberindekiler de şehir merkezinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlardan, Türk bayraklarını iş yerlerine asmalarını ve askerlere dua etmelerini istediklerini söyledi.
Türk ordusunun yanında olduklarını dile getiren Bakır, "Bu amaçla Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'nın talimatı doğrultusunda şehrimizde gün boyu cami çıkışlarında, esnaflarımıza, vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıtarak, birlik ve beraberlik ruhunu zinde tutmaya çalışmak adına böyle bir çalışma başlattık." dedi.
Esnaflardan Yunus Güzelyurt da "Vatandaş olarak Türk milletinin ve devletinin her zaman arkasındayız. Türk'ün birliği bölünemez. Bizim bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanından gelir. Bayraklar için Kırıkkale Belediyesine çok teşekkür ederiz. Bizim canımız ve kanımız bu bayrağa fedadır." diye konuştu.
Songül Temelci de "Allah devletimizin yardımcısı olsun. Allah askerlerimizi korusun, onları ailelerine bağışlasın. İnşallah zaferle dönerler." ifadelerini kullandı.
– Kayseri'de karayolları çalışanları Mehmetçik için dua etti
Kayseri'de Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için tekbir getirip, dua etti.
Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, yaptığı konuşmada, harekatın önemine vurgu yaparak, "Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için, yanı başımızda belli odaklarca desteklenerek büyütülen ve askeri bir güç haline getirilmek istenilen terör örgütünün bertaraf edilmesi ve ülkemizin güvenliğini sağlamak maksadıyla Türk Ordusu'nun Suriye'de başlattığı harekatın başarılı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
– Niğde
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, "Barış Pınarı Harekatı"na destek mesajı yayımladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'yi ve Suriye'deki masum halkı tehdit eden terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı "Barış Pınarı Harekatı"nı başlattığı anımsatılan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Türk ordusu, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirerek, ülkemizin güvenliği, bölgemizin barış ve istikrarı için uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını kullandığını ve mazlum halkların savunucusu olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Güçlü Türkiye hedefi ile çıkılan yolda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak, devletimizin ve milletimizin yanında, zalimin tam karşısında yer alan 'Ömer Halisdemir duruşumuz' her daim baki kalacaktır. Ülkemizin varlığını, birliğini ve dirliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başlatılan, mazlum Suriye halkına terörden temizlenmiş, huzur içinde yaşayabileceği güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz."
Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu öğrencileri de Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne gelerek, Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
Selçuk Mahallesi Muhtarı İsmail Ünal, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarılar diledi.
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Barış Pınarı Harekatı'na destek
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