Bartında eğitime bir gün ara

Bartın Valisi Nusret Dirim, kentte olası yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Dirim, “21 Aralık 2016 Çarşamba günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim, öğretime bir gün vakit ile ara verilmiştir” dedi.

Akif Yaman