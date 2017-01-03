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“Başarılı bir yılı geride bıraktık”

03 Ocak 2017 Salı, 14:20

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ÇANKIRI (AA) – Yıldız Kız Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çınar, 2016 yılını başarılı ve verimli geçirdiklerini söyledi.

Çınar, AA muhabirine, Yıldız Kız Boks Milli Takımı’nın 2016 yılını değerlendirdi.

Geçen yıl yıldız kızlar kategorisinde sadece Avrupa Şampiyonası yapıldığını hatırlatan Çınar, “Avrupa Şampiyonası’na 13 sıklette 13 sporcu ile katıldık. 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya aldık. Sadece 2 sıklette dereceye giremedik. Bu sporcularımız da madalyayı kıl payı kaçırdı. Başarılı bir yılı geride bıraktık. Dünya şampiyonası olsaydı bu başarıları daha da yukarıya taşırdık.” ifadelerini kullandı.

2016 yılı değerlendirmesi boks Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar Türkiye Boks Federasyonu Yıldız Kız Boks Milli Takımı

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