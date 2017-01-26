Başarılı öğrencilere “Nutuk” hediye edildi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde, 2016-2017 eğitim öğretim döneminin ilk yarıyılında başarılı olan 10 lise öğrencisine, Kaman İş Bankası Şube Müdürü Ömer Özmen tarafından “Nutuk” hediye edildi.

Bankada düzenlenen programda konuşan Özmen, başarılı öğrencilerin seçilmesinde öğretmenlerin referanslarını dikkate aldıklarını ve öğrencileri geleceğin teminatı olarak gördüklerini belirtti.

Özmen, “Gösterdiğiniz üstün başarılar bizler için de bir umut vesilesi. Bizler büyüklerimizden aldığımız bayrağı gün gelecek sizlere teslim edeceğiz. Bu güzel ülkeye katkılarınız, bizim katkılarımızdan da fazla olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, adeta zamandan ve mekandan bağımsız olarak kaleme aldığı, hem gününü hem bugünü içerisinde yaşarken anlayabileceğiniz Nutuk’un sizlere de rehber olmasını diliyorum. Umarım ülkemizin kurtuluş mücadelesini, bu ülkenin ne şartlarla kurulduğunu, nelere katlanıldığını öğrenmiş olacaksınız.” şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise, verdiği hediyeden dolayı Özmen’e teşekkür etti.