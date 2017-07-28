Başarılı sporcu Konya'ya iki madalya getirdi

KONYA (AA) – 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda hem altın hem de bronz madalya kazanan Konyalı güreşçi Mehmet Ali Yiğit, kente dönüşte ailesi ile yakınları tarafından coşkuyla karşılandı.

Samsun’da düzenlenen oyunlarda mücadele eden milli sporcu için Konya Tren Garı’nda karşılama organizasyonu düzenlendi.

Çiçekler ve bayraklarla karşılanan Mehmet Ali, çevirmen yardımıyla yaptığı açıklamada, yoğun bir çalışma sürecinden geçtiğini ve birinciliği hedeflediğini aktardı.

Her zaman başarılı olacağına inandığını anlatan Mehmet Ali, “Allah’a şükürler olsun hayalim gerçekleşti. Ben birinciliğe yürekten ve çalışarak inandım. Zorlandığım zamanlar oldu fakat pes etmeyi düşünmedim. Beni karşılamaya gelerek sevindiren herkese de teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Milli sporcunun çalışmalarını sürdürdüğü 1074 Konya Spor Kulübünün Başkanı Muammer Tunahan ise camia olarak yıllardır bugünün hayalini kurduklarını dile getirerek, “Çok gururlu ve mutluyuz. Önce Konya’da, sonra Türkiye’de, peşinden Avrupa’da derken, şimdi de olimpiyatlarda şampiyonluk madalyası kazandık. Kulübümüze desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali, grekoromen stil 59 kiloda altın, serbest stil 61 kiloda da bronz madalya aldı. Kendisini tebrik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.