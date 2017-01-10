Ana Sayfa   >   Genel   >   Başarılı sporcular ve öğrenciler ödüllendirildi

Başarılı sporcular ve öğrenciler ödüllendirildi

10 Ocak 2017 Salı, 12:15

Benzer Konular

“Halep'e Yol Açın” Kampanyası
Beyşehir'de kar yağışı
Beyşehir Belediyesi bir yılda 245 yapıya ruhsat verdi

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde başarılı sporcular ve öğrenciler, Belediye Başkanı Murat Özaltun tarafından ödüllendirildi.

Beyşehir Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısına başkanlık eden Özaltun, muay thai branşında başarılı olan sporcular, antrenörlerini ve TEOG sınavında başarılı olan öğrencileri meclis oturumuna davet etti.

Başarılarından dolayı öğrencileri ve sporcuları tebrik eden Özaltun, Beyşehir’de yine bir ilke imza attıklarını, başarılı öğrencileri ve sporcuları meclisin huzurunda ödüllendirdiklerini ifade etti.

Daha sonra meclis toplantısında, gündemdeki diğer maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Beyşehir Beyşehir Belediyesi Meclis toplantısı Murat Özaltun  Ödül Töreni

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet