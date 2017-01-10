Başarılı sporcular ve öğrenciler ödüllendirildi

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde başarılı sporcular ve öğrenciler, Belediye Başkanı Murat Özaltun tarafından ödüllendirildi.

Beyşehir Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısına başkanlık eden Özaltun, muay thai branşında başarılı olan sporcular, antrenörlerini ve TEOG sınavında başarılı olan öğrencileri meclis oturumuna davet etti.

Başarılarından dolayı öğrencileri ve sporcuları tebrik eden Özaltun, Beyşehir’de yine bir ilke imza attıklarını, başarılı öğrencileri ve sporcuları meclisin huzurunda ödüllendirdiklerini ifade etti.

Daha sonra meclis toplantısında, gündemdeki diğer maddeler görüşülerek karara bağlandı.

