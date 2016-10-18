Başarılı tekvandoculara EXPO Antalya gezisi

KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesi, başarılı tekvandocuları EXPO 2016 Antalya gezisi ile ödüllendirdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir’de bireysel sporlardan tekvando branşının çok ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Son dönemde Beyşehirli sporcuların tekvando sporunda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla dünya çapında adlarından söz ettirdiğini belirten Özaltun, bu anlamda yeni nesil yetişen sporcuları da motive ve teşvik ederek başarı çıtasının daha da yükselmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Beyşehir Belediyesi olarak bireysel spor branşlarına ayrı bir önem ve değer verdiklerini aktaran Özaltun, şöyle konuştu:

“Beyşehir Belediyespor Kulübü tekvando branşında da faaliyet gösterdi. Beyşehir Belediyespor Kulübü olarak bugüne kadar yetiştirdikleri sporcuların uluslararası ve ulusal anlamda birçok başarıya adını altın harflerle yazdırdığını ve ilçenin yanı sıra Konya ilinin ve Türkiye’nin ismini duyurarak ön plana çıkardı. Beyşehir olarak onlarla ne kadar övünsek azdır. Bu anlamda yeni yetişen tekvandocu kuşağımız da bizim için çok önemli. Onları daha iyi noktalarda görebilmek için belediye olarak her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Başarılı olarak hocalarımızın isim listesini verdiği sporcularımız için EXPO 2016 Antalya gezisi düzenledik.”