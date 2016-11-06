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Başbakan Binali Yıldırım, Erzincanda

Erzincan Havaalanında Bakanlar, Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, milletvekilleri ile bürokratlar göre karşılan Başbakan Yıldırım, başlangıçta Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası açılışı ile Genç Çiftçi Projesi zarfında ‘Genç Çiftçilere Hibe .

06 Kasım 2016 Pazar, 12:09
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Erzincan Havaalanında Bakanlar, Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, milletvekilleri ile bürokratlar göre karşılan Başbakan Yıldırım, başlangıçta Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası açılışı ile Genç Çiftçi Projesi zarfında ‘Genç Çiftçilere Hibe Hayvan Dağıtımı’ programına katıldı.

Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Yayma Törenine ve Erzincan Atletizm Pisti açılışına katılacak olan Başbakan Yıldırım, Erzincan’ın arkasından Bayburt’ta toplu açılış ve esas atma törenine iştirak edecek.
Başbakan Şimşek’ın Erzincan programına Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Sıhhat Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ulusal Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Yiyecek, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik eşlik ediyor. 

Abdullah Aslan – Ahmet Akbuğa
ERZİNCAN

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