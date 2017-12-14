Başbakan Yardımcısı Işık: ‘Harakani Hazretlerinin memleketinde olmaktan memnuniyet duyuyorum’
Bir takım inceleme ve toplantılara katılmak üzere Kars’ta bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kars ile ilgili yapılan çalışmaları özellikle yerinde görmek, terörle mücadelenin sadece güvenlik boyutunu değil, diğer tüm boyutlarını ele alacaklarını belirtti.
Işık, “Harakani Hazretlerinin memleketinde olmaktan, Anadolu’daki en eski Türk yerleşim birimi diyebileceğimiz Kars’ta olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kars hiç kuşkusuz Türkiye’nin en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Tarihi olarak bir ilde bu kadar fazla tarihi eserin bulunduğu il sayısı çok azdır. Kars bunlardan bir tanesi. Özellikle Sultan Alpaslan’ın Kars’ı fethinden sonra burası bizim için artık medeniyet merkezlerimizden biri haline geldi, böyle bir şehirde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.
Fikri Işık, “Kars’ı bugün özellikle ziyaret sebebimiz; Kars’taki yatırımlarımızı, hükümet olarak yaptığımız yatırımları bir değerlendirmek, kamu hizmetlerini bir değerlendirmek, Kars ile ilgili yapılan çalışmaları özellikle yerinde görmek, terörle mücadelenin sadece güvenlik boyutunu değil diğer tüm boyutlarını da ele almak, terörle mücadelenin bir bütün olarak başarıya ulaşması için bugüne kadar Kars’ta yapılan çalışmaları değerlendirip, bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla ilgili de arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunmak, ziyaretimizin temel amacı bu. Bu vesileyle elbette Kars’ta hem İl Başkanlığımızı ziyaret edeceğiz hem de fırsat bulduğumuz ölçüde halkımızı ziyaret edeceğiz, esnaf ziyareti yapacağız ve bugün Kars’ta inşallah güzel verimli bir çalışma yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Kars bizim için önemli bir şehir, nüfusundan ve konumundan daha yüksek bir özgür ağırlığa sahip olan bir şehrimiz, sadece Kars’ta yaşayan Karslı hemşerimiz değil bütün Türkiye’de yaşayan Karslı hemşerimizin ülke ekonomisine ve ülkemize çok ciddi katkıları olduğunu ifade eden Işık, “Bu noktada da turizm potansiyeli çok ciddi bir şehrimiz, bununla ilgili daha iyi neler yapabilir, aynı şekilde tarım ve hayvancılıkla ilgili hangi çalışmalar daha iyi yapılabilir ve özellikle inşallah yakında yürürlüğe girecek kamuoyunun Cazibe Merkezi olarak bildiği program başladığında inanıyorum ki Kars imalat sanayinde de ciddi bir hamle yapacak. Bunun sonucunda gerek tarım ve hayvancılıkta gerek turizmde gerek imalat sanayinde zaten güçlü bir üniversitemiz var gerekte eğitimde Kars aslında potansiyelini değere dönüştürmekte her geçen gün daha iyi mesafe alan bir şehrimiz olacak. Bütün bu çalışmaları birlikte değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.
Öte yandan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katımıyla gerçekleştirilen güvenlik toplantısı başladı.
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