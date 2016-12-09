Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş Hz. Mevlanayı anma törenlerine katıldı

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş Hz. Mevlanayı anma törenlerine katıldı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hz.

09 Aralık 2016 Cuma, 15:26
basbakan-yardimcisi-kurtulmus-hz-mevlanayi-anma-torenlerine-katildi

Benzer Konular

maltepeden-gaziantepe-askeri-sevkiyat-suruyor
Maltepeden Gaziantepe askeri sevkıyat sürüyor
basbakan-yildirim-ismet-sezginin-vefati-sebebiyle-taziye-mesaji-yayimladi
Başbakan Yıldırım, İsmet Sezginin vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı
ordu-giresun-havalimaninda-yogun-tempo
Ordu-Giresun Havalimanında yoğun tempo

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine katıldı.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü Milletlerarası Kutlama Törenleri’nin başlaması dolayısıyla geldiği Konya’da farklı alanlara yönlendirilmiş programlara katıldı. Numan Kurtulmuş, programlarının ardından Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekilleri ve protokol mensupları ile törenlerin akşamki bölümüne bulunma üzere Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Kültür Merkezi’ne geçti. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl törenlerin “birlik vakti” temasıyla gerçekleştirildiğini ve bu mesajın çok anlamlı olduğunu belirterek, “Hazreti Mevlana’nın ’Biz, bu dünyaya bölmeye, parçalamaya ve dağıtmaya gelmedik. Biz bu dünyaya birleştirmeye, derlemeye, toparlamaya ve büyütmeye geldik’ sözü, ’birlik vakti’ sloganıyla son derece anlamlıdır ve bu yılki törenlere rehberlik edecektir. Bu söz, keza ülkemiz için, hem de paramparça edilmiş coğrafyamız için her yerde uyarıcı bir mahiyette, hepimizi bitmiş uyandırmasını temenni ediyorum. Hazreti Mevlana, ’Gel, ne olursan ol gel’ çağrısıyla insanları bir olana, tek olana, irfani olana ve hikmete ait olana ziyafet etmiştir. Doğrusu, Hazreti Mevlana, tek kelimeyle kesret içinde vahdete ve tevhide gösteri etmiştir. O davetin, bugünlerde fazla daha pozitif ihtiyacımız olan bir eğlence olduğunu tanımlamak isterim” dedi.
Konya Valisi Yakup Canbolat ise, Mevlana Hazretlerinin düşünceleriyle günümüze ışık tuttuğunu, şiddetin, ayrılıkların yaşandığı dünyada, onun sözlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu açıklama etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, törenlerin şehir, ülke ve insanlara hayırlar getirmesini dileyerek, “Mevlana Hazretlerinin sözlerini, 743 yıl sonradan da benzer hassasiyetle dinliyoruz. Törenlerde 150’ye yakın programla büyük bir kültür hareketine konut sahipliği yapacağız. Misafirlerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların arkasında sema töreni gerçekleştirildi.

firma listesi haberbil.net – dünya ve türkiye gündeminden güncel haberler işletmeleri şirket rehberi ticaret rehberi

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet