Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Konya'da

KONYA (AA) – Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren milletimizin kendi köklerinden uzaklaşması ve maalesef batı medeniyetini taklit düzeyinde bir anlayışla yetiştirilmesi yönünde bir eğilim oldu.” dedi.

Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Konya Ortaöğretim Birimi’nin yeni hizmet binasında gençlerle bir araya gelerek, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, bir neslin yetişmesinde MTTB’nin çok büyük faydası ve katkısı olduğunu belirterek, “MTTB, Türkiye’nin fikir, aksiyon, iman ve medeniyet mücadelesinin önemli ocaklarından biridir.” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Bütün bu mücadele, aslında bugün de içinde bulunduğumuz mücadele, tesadüfen sürdürülen bir iş değildir. Türkiye, 150 yıldır bir büyük mücadele sürdürüyor siyasi olarak. 300 yıldır da kültürel olarak bir mücadele sürdürüyoruz. Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren milletimizin kendi köklerinden uzaklaşması ve maalesef batı medeniyetini taklit düzeyinde bir anlayışla yetiştirilmesi yönünde bir eğilim oldu. Bir akım böyle cereyan etti. Daha sonra siyaset alanında bu akımın çok kuvvetli bir şekilde Türkiye’de etkili olduğunu biliyoruz.”

– “MTTB, yeniden sizler için aynı fonksiyonu icra edecektir”

“Buna karşılık da en azından 150 yıldır siyasi olarak büyük bir mücadele veriyoruz.” diyen Kurtulmuş, bu mücadeleden, çok önemli fikir adamları, siyasetçiler çıktığını anımsatarak, şöyle devam etti:

“Bu mücadelenin özeti, bir cümle etrafında sürmektedir. ‘Biz kendi medeniyetimizin köklerinden uzaklaşırken, gerçekten bizi yenmiş olan başka bir medeniyetin insanları gibi başarılı oluruz. Onları taklit edersek, onlar gibi olmaya çalışırsak adam oluruz, yükseliriz’ görüşü bir taraftadır. ‘Hayır, bizim mağlubiyetimizin sebebi, kendi köklerimiz değildir, köklerimizden uzaklaşmamızdır. Köklerimiz üzerinden yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkar ve yeniden büyük bir millet olarak mücadele edebiliriz.’ Bu fikirler siyaset alanına da geçti. Siyaset alanında da bu fikirlerin, işte İttihat Terakki, Genç Türkler, Yeni Osmanlılar, Cumhuriyet Halk Fırkası, devam eden bir süreçte bu fikir, yani taklitçi mukallit fikir, ciddi bir şekilde bu ülkede etkin oldu. Buna karşılık, ‘milli siyaset anlayışı’ diyebileceğimiz, kendi medeniyetimizin değerlerini önemseyen siyaset anlayışı da bu ülkede çok önemli bir şekilde başarı kazandı.”

“Rahmetli Menderes’i, rahmetli Özal’ı, rahmetli Erbakan’ı bu siyasi çizginin önemli isimleri olarak görebilir, anlayabiliriz. Bütün bu isimlerin hepsini de gerçekten iyi bir şekilde anlamak durumundayız.” diyen Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu çerçevede MTTB, nasıl geçmiş dönemlerde çok sayıda insana ev sahipliği yaptıysa bizi yetiştiren, yetişmemize katkısı olan Anadolu’daki binlerce insanın gerçekten fikren gelişmesine katkısı olan bir ocak olduysa, çok şükür bugün de burada MTTB yeniden sizler için de aynı fonksiyonu icra edecektir.”

Kurtulmuş ile Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat da ziyarette hazır bulundu.