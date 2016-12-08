Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş Konya'da

KONYA (AA) – Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Hazreti Mevlana, tek kelimeyle kesret içinde vahdete ve tevhide davet etmiştir. O davetin bugünlerde çok daha fazla ihtiyacımız olan bir davet olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

Kurtulmuş, Mevlana’nın 743. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şeb-i Arus töreninde yaptığı konuşmada, törenlerin bu yıl, “birlik vakti” temasıyla icra edildiğini ve bu mesajın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Konya’nın kent merkezinde, Hazreti Mevlana’nın hassasiyetle seçilmiş sözlerinin yer aldığı pankartların bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, bunların bir kez daha hatırlatılmasının, modern insanın sorunlarına çözüm olacağı, çağın problemlerini ortadan kaldıracağı anlayışıyla seçildiğini aktardı.

Kurtulmuş, Hazreti Mevlana’nın “Biz, bu dünyaya bölmeye, parçalamaya ve dağıtmaya gelmedik. Biz bu dünyaya birleştirmeye, derlemeye, toparlamaya ve büyütmeye geldik” sözünün, “Birlik Vakti” sloganıyla son derece anlamlı olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu söz, bu yılki törenlere rehberlik edecektir. Bu söz, hem ülkemiz için hem de maalesef paramparça edilmiş coğrafyamız için yeniden uyarıcı bir mahiyette, hepimizi yeniden uyandırmasını temenni ediyorum. Hazreti Mevlana, ‘Gel, ne olursan ol gel’ çağrısıyla insanları bir olana, tek olana, irfani olana ve hikmete ait olana davet etmiştir. Aslında, Hazreti Mevlana, tek kelimeyle kesret içinde vahdete ve tevhide davet etmiştir. O davetin, bugünlerde çok daha fazla ihtiyacımız olan bir davet olduğunu ifade etmek isterim. İnsanların mezhepleri ve meşrepleri üzerinden ayrılmaya çalışıldığı, etnik kimlikleri üzerinden birbirinden farklılaştırılmaya çalışıldığı, insanların hayat tarzları ve dini inanışları dolayısıyla birbirinden uzaklaştırılmaya çalışıldığı günümüzde, her şeyden daha çok kesret içinde vahdet anlayışıyla, tevhidin birleştiriciliğinde, birlik olma vaktidir. Bu yıl törenlerin başta bizim insanlarımız olmak üzere bu coğrafyanın insanlarına birlik meselesini yeniden hatırlatmasını ümit ediyorum.”

Kurtulmuş, Hazreti Mevlana’nın, “Şeb-i Arus” derken, çok önemli bir meselenin altını çizdiğini belirterek, ölümün bir ayrılık, son ve bitiş olmadığını aktardı.

Allah’ın, hayatı ve ölümü imtihan vesilesi için yarattığını anlatan Kurtulmuş, şöyle dedi:

“Hayat bizim için ne kadar canlıysa ölüm de bizim için o kadar canlıdır. Hazreti Mevlana, vuslat gecesi olarak isimlendirdiği o geceyi, Rabbine kavuşma gecesini, bir odadan diğer odaya geçmek gibi değişim görüyor. Bir tek hayatın parçası olarak idrak ediyor. Ölümü bu şekilde idrak edenlerden insanlara hiçbir şekilde zarar gelmez. Ölümü bu şekilde idrak edenler, hayatı sadece geçici olarak görmedikleri için dünya hayatında sadece iyilik, ihsan ve insanlara karşı yardım edenler, dünyayı ebediyen güzellik ve esenlik yurdu haline çevirirler.”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de törenlerin şehir, ülke ve insanlara hayırlar getirmesini diledi.

Hazreti Mevlana’nın sözlerini, 743 yıl sonra da aynı hassasiyetle dinlediklerini aktaran Akyürek, “Ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Törenlerde 150’ye yakın programla on günde büyük bir kültür hareketine ev sahipliği yapacağız. Yurt içi ve yurt dışından misafirlerimizi bekliyoruz.” diye konuştu.

Konya Valisi Yakup Canbolat da Hazreti Mevlana’nın, düşünceleriyle günümüze ışık tuttuğunu söyledi. Olgun insan olabilmek için Hazreti Pir’in fikirlerinin önemine dikkati çeken Canbolat, şiddetin, ayrılıkların yaşandığı dünyada, Mevlana’nın sözlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından sema ayini şerifi icra edildi.