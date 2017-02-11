Başbakan Yardımcısı Şimşek:

ÇANKIRI (AA) – Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, anayasa değişikliğiyle ilgili “Ben inanıyorum ki 16 Nisan’da çıkacak güçlü bir ‘Evet’ bütün bu belirsizlikleri azaltacak. Hükümetimiz hızlı bir şekilde ekonomideki reform gündemine döner. Türkiye tekrar hızlı bir şekilde çıkış dönemine girer.” dedi.

Şimşek, AK Parti Çankırı İl Başkanlığının şubat ayı İl Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, zor bir dönemden geçtiklerini, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu bölgede ciddi yaşamsal tehditler olduğunu ve hata yapma lüksünün bulunmadığını söyledi.

Bölücü terör örgütüyle 30-35 yıldır mücadele edildiğini anımsatan Şimşek, “Onun için sakın ‘Niye böyle bir sistem değişikliğine ihtiyacımız var, ne gereği var? Her şey ne güzel işte’ demeyin. Olay bugün değil ki, olay Türkiye’nin uzun vadeli geleceğidir. O nedenledir ki terörle mücadelemize güç katacak bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, olmazsa olmazdır.” dedi.

Yeni sistemde en ufak bir geriye gidiş olmadığını; güçlü bir icraat makamı, hızlı karar verebilen ve 5 yıl boyunca ülkeyi ileri taşıyacak bir Meclis oluşmasının amaçlandığını vurgulayan Şimşek, esas olanın halkın beklentilerini yerine getirmek olduğunu, yeni sistemin de bunu gerçekleştireceğini dile getirdi.

Türkiye’de uzlaşma kültürünün de zayıf olduğunu anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

“Türkiye’de bugün uzlaşma kültürü maalesef zayıf. Bütçe görüşmelerini seyrediyorsanız görüyorsunuz işte, muhalefete göre her şey kötü. Bize kalırsa da her şey iyi. İşin gerçeği dünyada uzlaşma kültürü çok kritik bir unsurdur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’yi kutuplaştırmayacak, ayrıştırmayacak, tam aksine uyumlu ve birlikte çalışma kültürünü geliştirecek. Gerek meclisle hükümet arasını gerekse seçimde cumhurbaşkanı üzerinde uzlaşma sağlanması anlamında. Bu yeni sistemin gerçekten Türkiye’ye bir uzlaşma kültürü, birlikte çalışma kültürü, uyum kültürünü beraberinde getireceğine inanıyoruz.”

– “Bu mevcut sistem hükümet krizlerine gebedir”

Yeni sistemde krizlerin yaşanmaması için birçok tedbirler alındığını belirten Şimşek, ülkenin ihtiyaç duyduğu reform ve düzenlemelerin de Meclis tarafından yapılacağını söyledi. Şimşek, şunları söyledi:

“Bu mevcut sistem hükmet krizlerine gebedir. Bu haliyle gitmez. Çift başlılık ilerde yürümez. Bugün aynı partiden bir cumhurbaşkanı ve hükümet olduğu için sorun yaşanmıyor ama ilerde böyle bir garanti var mı? Farklı tarihlerde seçim olacak. Belki cumhurbaşkanı ve hükümet ayrı partilerden olacak. Bu sistem sıkıntılara, krizlere gebedir. Bu sistemin mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Bu, ne cumhurbaşkanımızın meselesi ne bugünün meselesidir. Bu, Türkiye’nin uzun vadeli geleceğinin teminat altına alınması meseledir. Güçlü bir hükümet, güçlü meclis ve gücünü milleten alan bir yargı… O zaman ne FETÖ bu ülkeye musallat olabilir ne terör örgütleri asla ve asla Türkiye’de operasyon yapma kabiliyeti bulur. Bu çok önemli. Bu ülke rahmetli Adnan Menderes’i gördü. Türkiye büyük bir yükseliş içerisindeydi, darbeyle sekteye uğratıldı. 1970’li yılların sonunda Türkiye iflas etti. Bu ülke rahmetli Özal’ı gördü, Türkiye tekrar yükselişe geçti ama sistem bu sıkıntılara gebe olduğu için ve düzeltilmediği için 1990’lı yıllarda tekrar zayıf ve kısa süreli hükümetlerle Türkiye krizden krize koştu. 1994, 1999, 2001 krizleri… Yaşamadık mı biz bunları?”

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde çok büyük felaketleri atlattığını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Küresel kriz, Avrupa borç krizi, Ortadoğu’daki kaos, Rusya ile olan kriz, terör, darbe girişimi… Liste saymakla bitmiyor ama 15, 20, 30 yıl sonra böyle bir sistemin garantisi var mı? Yok. İşte biz o nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bugünden kurgulayarak uzun vadeli olarak Türkiye’nin geleceğini, siyasi istikrarını, güçlü yönetimini bir anlamda millet için garanti altına almak için sistemin değişikliğine gidiyoruz. Rehavete kapılmayalım, hiçbir şey garanti değil, çıkıp çalışmamız lazım.”

– “Hükümetimiz hızlı bir şekilde ekonomideki reform gündemine döner”

Şimşek, ekonomideki krizlerin nedenlerinden birinin de çift başlılık olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Bugün bile ekonomide sıkıntılar yaşanıyor. İnanıyorum ki tek başlılık olsa bu sıkıntılar çok daha az oranda yaşanır. Daha hızlı tepki, daha güçlü tepki rasyonel doğru tepki. Bugün bu kadar uyuma rağmen bu sistem bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Sistem 2007’de değişti bu haliyle sürdürülebilir değil. Ben inanıyorum ki 16 Nisan’da çıkacak güçlü bir ‘Evet’ bütün bu belirsizlikleri azalatacak. Hükümetimiz hızlı bir şekilde ekonomideki reform gündemine döner. Türkiye tekrar hızlı bir şekilde bir çıkış dönemine girer.”

Referandumdan güçlü bir “Evet” çıkması halinde Türkiye’nin büyük kazanç elde edeceğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

“2010’da FETÖ yargıyı ele geçirdi, HSYK’yı. 2011’de seçim, Arap Baharı, Arap kışına döndü, 2013’de Gezi provokasyonu, 2013 sonunda yargı yoluyla bir darbe girişimi, 2014’te iki seçim, 2015’te iki seçim, 2016 hain darbe girişimi… Liste uzuyor gidiyor. Bir türlü normal bir gündeme ve güçlü bir reform sürecine zaman kalmadı. 16 Nisan’da güçlü bir ‘Evet’ bu faslı, son yıllarda yaşadıklarımızı kapatmış olacak. Reformları önceliklendirip Türkiye’nin bütün yapısal sorunlarını güçlü bir şekilde çözme fırsatı olacak. Böylece Türkiye’de refah, istihdam, üretim, yatırım, ihracat çok güçlü bir şekilde artacak ve gündemimiz bu olacak.”

Programa Şimşek’in eşi Esra Şimşek ile AK Parti Çankırı Milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Boz, AK Parti İl Başkanlığı yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, programın ardından Vali Mesut Köse’yi ziyaret etti. Valilikten sonra cadde üzerindeki bazı iş yerlerini de ziyaret eden Şimşek, bir kafede vatandaşlarla salep içti.

Şimşek, daha sonra kentten ayrıldı.