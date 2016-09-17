Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz dostla düşmanın ortaya çıktığı gecedir

ERZURUM (AA) – AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı Gökçebulak köyü mevkisinde PKK’lı teröristlerce korucu noktalarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Adem Akatay ve Er Ahmet Tezcan için yapılan törenine katılmak üzere geldiği Erzurum’da, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Yıldırım, ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Terör, Türkiye’nin kaderi değildir. Terörü Türkiye’nin gündeminden çıkarmak boynumuzun borcudur. Dağa giden çocukları değil, okula giden çocukları konuşacağız.” diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsüne de değinen Yıldırım, “15 Temmuz gecesi, sadece bir darbenin ortadan kaldırılması değildir. 15 Temmuz gecesi, dostla düşmanın ortaya çıktığı gecedir. Darbecilere darbeyi vurdunuz, darbe yapmaya geldiler, darbeyi vurdunuz.” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, bölücü terör örgütüne kol kanat gerenlerin yarın bundan pişmanlık duyacağını vurguladı.

Terör örgütünün Kürtler diye bir derdi, böyle bir sorunu olmadığına işaret eden Yıldırım, “Ne sorun var? Sorun, Kürtlerin terör örgütü sorunu var. Bu sorunu da bu terör örgütünü, onların uzantılarını milletle devlet arasından çıkaracağız ve böylece yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

-“15 Temmuz ruhu var oldukça…” –

“Topraklarımıza gözümüz gibi bakacağız, göz dikenlerin de canına okuyacağız.” diyen Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın görevde olduğu süre içerisinde çalışmalarını kararlılık ve başarıyla sürdürdüğünü anlattı.

AK Parti’nin bir kadro hareketi, bir ekip partisi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, “İlk günden bugüne AK Parti içerisinde, bu kutlu yürüyüş içerisinde yer almış bütün kardeşlerimizin partimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için çok büyük emekleri var.” açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım, sözlerini “15 Temmuz ruhu var oldukça bize hiç kimse, dünyanın hiçbir gücü zarar veremez.” diyerek tamamladı.

Muhabir: İlhan Toprak