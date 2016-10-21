Başbakan Yıldırım, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladı

Başbakan Yıldırım, Afyonkarahisar’da başlayan “AK Parti 25. İstişare ve Değerleme” toplantısına yeralma üzere bugün kente geldi. Görüşme öncesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başbakan Şimşek, programı kapsamında partisinin İl Başkanlığının peşinde Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, burada Afyonkarahisar Valisi Aziz Şimşek, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ve askeri erken üyeleri kadar çiçeklerle karşılandı. Karşılaşmanın arkasında kendisini takip eden basın mensupları için ayrılmış bölüme içten yürüyen Başbakan Şimşek, burada gazeteciler ile tek tek tokalaşarak kendilerinin “21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladı. Başbakan Şimşek, ardındaki gazetecilerin fotoğraf çektirme isteğini kırmayarak kendileri ile günün anısına anı fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Şimşek, peşinde Afyonkarahisar Belediyesine geçti. Buradaki ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Ali Bayar – Derya Yetim – Gökten Ceylan – Yaşamsal Kanat