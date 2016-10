Başbakan Yıldırım: Başkanlık gelmezse Türkiyenin bölünme riski vardır

Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Tüzük değişikliği konusuna değinen Başbakan Yıldırım, “Bu darbe anayasası artık Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzakta. Tüm siyasi partiler seçimlerde tüzük değişikliği sözü verdiler. Biz diyoruz ama ‘gelin şu anayasa meselesini halledelim’. Insanlar bize bu görevi verdi. Bir araya gelme çağrısı yaptık. Nitekim üç parti temsilcileri bir araya geldi ve karşılıklı bir egzersiz yaptılar. 7 maddelik bir metinde anlaşıldı. Benim buradan teklifim şu. En azından belli ki bu 7 maddeyi AK Parti, CHP ve MHP olarak birlikte geçirelim. Oysa bu yetmez. Bu üçlü çalışmada yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a Kültürlü’da çirkin bir hücum yapıldı. Kendisine Allah’tan şifa diliyorum, Sayın Kılıçdaroğlu ile ve Sayın Tezcan ile görüştüm. afiyet iyi. Siyaset silahla olmaz, hizmetle olur. Siyasette şiddete asla yer yoktur. Bu gibi yollara girenleri biz siyasetçi deha kabul etmiyoruz. Derhal bu 7 maddeyi hallettikten sonra işimiz bitmiyor” dedi.

“Yeni anayasayı ve hükümet sistemini de ele alıp çözmemiz lazım”

“Esas milletin beklediği yeni anayasayı ve hükümet sistemini de ele alıp çözmemiz lazım” diyen Başbakan Şimşek, “Bu konuya Cumhurbaşkanının irk tarafından seçildiği günden beri dikkat çekiyoruz. Cumhurbaşkanı artık insanlar kadar seçilmiştir, dolayısıyla siyasi sorumluluğu vardır. Mevcut anayasada sorumsuz diye yazılmış olması bu gerçeği değiştirmez. O halde yapılacak olan mevcut durumu, mevcut anayasa ile uygun ülkü getirmektir. Bunun için başkanlık sistemi de dahil anayasamızda gereklilik duyulan değişiklikleri gelin birlikte gerçekleştirelim. Meclis’te konuşalım lakin yetmez işi sahibine götürelim” diye konuştu.

“Türkiye’de başkanlık sistemi vatan toprağının bir karışının bile bölünmediği bir sistemdir”

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ‘Bu meslek böyle yürümüyor. Ya gelin parlamenter sistemi güçlendirelim, yoksa bu mevcut durumu düzeltelim’ sözlerini andıran Başbakan Şimşek, “Içten söze ne denir. Eyvallah. Biz dedik fakat ‘Gelin bu durumu düzeltelim’. Tüzük değiştirildi, Cumhurbaşkanını halk müziği seçiyor. Insanlar iradesine sahip Cumhurbaşkanının anayasal olarak da sorumlu olması gerekir. Lakin mevcut tüzük buna imkan vermiyor. O halde yapılacak değişiklikle Meclis’in yasama iradesinin daha da güçlendirilmesi, yürütmenin tek başına iktidarı garanti edecek şekilde her tarafta tasarı edilmesi, Türkiye’nin birliği beraberliği, gelişmesi için, 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için, bölücülerle mücadele etmesi için zinde, kimsesiz iktidar çıkarması lazım her seçimde. Bunun da yolu başkanlık sisteminden geçiyor. Başkanlık gelirse Türkiye bölünür. Esas başkanlık gelmezse Türkiye’nin bölünme riski vardır. Başkanlık üniter yapıyla olacak. Yani başkanlık seslenmek federasyon seslenmek değildir. Federasyon olan yerler de var, olmayan yerler de var. Türkiye’de başkanlık sistemi vatan toprağının bir karışının bile bölünmediği bir sistemdir. Bunu bir kenara koyalım. Hiç kimse başkanlık eyalet sistemi getirecek diye asılsız beyanlarda bulunmasın. Türkiye’nin ülkesi ile, milleti ile bölünmez bütünlüğünü alan, üniter yapıya sahip çıkan, hak, yürütme, yasama alanlarını birbirinden ayıran modern bir anayasadan bahsediyoruz. Bu anayasaya kadar yapılacak başkanlık sistemi ile Türkiye bundan böyle koalisyonlarla yönetilen çelimsiz iktidar dönemlerini geride bırakacak. Sürekli kimsesiz iktidar çıkaracak, istikrarı ve güveni seçimden seçime sağlayacak yeni bir dönemle tanışmış olacaktır. Başkanlık sistemini ben vatandaşlarım daha iyi anlasın diye şöyle anlatıyorum. Başkanlık sistemi ile belediye başkanlığı aralarında ayrım değil. İstanbul Belediye Başkanı seçimle geliyor hizmet ediyor. Onun bir meclisi var. Meclis de başkanı denetliyor. Mecliste değişik partiler var. CHP var, MHP var. Lakin meclisin çalışması kendi içinde. Bir Takım işlere birlikte ‘evet’ diyorlar. Bir Takım işlere itiraz ediyorlar. Bu da demokrasinin gereği. Lakin ne oluyor meclis ile başkanın seçimi aynı anda oluyor. Benzer başkanlık sistemi gibi. Meclis de seçilecek, başkan da seçilecek. Yurttaş ayrı ayrı sandığa gitmeyecek. Bir seferde ikisini de halletmiş olacak. Burada büyük bir süre tasarrufu, kaynak tasarrufu var. aynı zamanda başkanın ve oluşturacağı bakanlar kurulunun işlerini takip edecek, denetleyecek bir meclis var. Bugün meclis parlamenter sistem. Aslında bu sistemin adı da yok, dünyada örneği de yok. Darbeciler o zaman anayasayı yazarken konu Cumhurbaşkanına gelince dünyada ne varsa oraya doldurmuş. Bir yana parlamenter sistem diyorsunuz, bir yandan başkanlığın yetkilerini koyuyorsunuz. Bir yanlamasına da başkanı meclisten seçtiriyorsunuz. Bunun mutlaka düzelmesi lüzumlu. Irk iradesi en üstün iradedir. Irk iradesinin önünde cümbür cemaat şapka çıkarmaya mecburdur. Başkan da insanlar iradesine tabidir, meclis de. Bu konu önümüzdeki günlerde bütün ayrıntıları ile konuşulacak” şeklinde konuştu.

“CHP bu işe yardım vermezse de biz bu hedefimizden vazgeçecek değiliz”

CHP’nin de desteğini beklediklerini açıklayan Başbakan Şimşek, “İstiyoruz fakat katılım, uzlaşma yüksek oranda olsun. Türkiye’yi gelecek kuşaklara taşıyacak bu onuru birlikte yaşayalım. Milletimizin tüm renklerini temsilcilik etsin. Fakat CHP karışmazsa, bu işe destek vermezse de biz bu hedefimizden vazgeçecek değiliz. Tüzük değişikliğimizi en kısa sürede Meclis’e getireceğiz. Meclisimiz zorunlu görüşmeleri yaptıktan sonra inşallah inanıyorum fakat işi millete havale edecek. Millete havale edilen her sorun çözülür. Bugüne kadar milletin görevi krizleri çözmek olmuştur. Hükümetler işin içinden çıkamadığı her işi millete götürmek mecburiyetindedir. Bu önemli değişikliği, Türkiye’nin yeni tür demokrasisini belirleyecek bu değişimin de mutlaka milletin onayından geçmesi gerekiyor” dedi.

“Terörle uğraş, Türkiye’nin her köşesinde vatandaşlarımız refah ve güven içinde oluncaya dek devam edecek”

Türkiye’nin bir yana yeniden yapılanma ve 100. sene hedeflerini yapmak için muhakkak adımlarla çalışmaya devam ederken, diğer yanlamasına da içeride ve dışında terör örgütleri ile amansız bir çaba verdiğine vurgu yapan Başbakan Şimşek, “Bugün emniyet kuvvetlerimiz Doğu ve Güneydoğu’da, yurdun her köşesinde teröristlere göz açtırmıyor. Bununla da yetinmiyoruz. Suriye’den ülkemize olan DEAŞ, YPG, PYD tehdidini önlemek için de Fırat Kalkanı ile gereken tedbiri alıyoruz. Bizim hedefimiz ve amacımız bölgede huzurun ve barışın gelmesi. Hiç kimsenin birliğinin, beraberliğinin bozulmasını istemiyoruz. Ne Irak’ta ne Suriye’de bölünmeye karşıyız. Terörle mücadele Türkiye’nin her köşesinde vatandaşlarımız rahatça, korkusuzca, can tehlikesi yaşamadan, işinde gücünde refah ve güven içinde oluncaya dek devam edecek. Hem emniyet kuvvetlerimize yönelen silahlı saldırılar iyice bitinceye kadar devam edecek. Bir yandan teröristlerin sebep olduğu yaraları sararken, bir yandan da vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için tekrar güvenlik güçlerimiz çalışmalarını büyük bir fedakarlıkla sürdürüyorlar. Vatandaşlarımız şunu iyi bilsin. Alçak terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu değil. Kürtlerin ve Türklerin bu milletin PKK terör örgütü gibi bir sorunu var. Bu sorunu da milletin gündeminden kaldırma görevimiz var. İnşallah terörü Türkiye’nin gündeminde en daha aşağı sıralara düşüreceğiz. Darbeyi denediler olmadı, terörü denediler olmadı, hemen ekonomiye incitmek ve bu nedenle Türkiye’yi dize getirmek için yeni bir faaliyet içine girdiler. Burada da bölücüler ve FETÖ’cüler kol kola. Haricen da bunları seven taraftarları var. Onlar da buna güvenerek oralara gidince ağızlarına geleni memleket hakkında söylüyorlar. Bölücülere destek veren partinin eşbaşkanı Almanya’da bağırıyor; ‘Biz PKK’yı terör örgütü olarak görmüyoruz’. Gel onu sen Diyarbakır’da söyle de göreyim. Tanışık köyünde masum 16 vatandaşımızın katledildiği o yerde söyle. Oradan alçak terör örgütüne yardım vermekle olmaz. Bu destekleri verenler, hesabını da Türk adaletine verecekler. Şüpheniz olmasın. Ekonomimiz üstünde de ne yapmaya çalışırsanız çalışın başarılı olamayacaksınız. Ekonomimiz de ayakta, ahali de ayakta. 15 Temmuz sabahı bu insanlar ekonomiye de yol verdi, can verdi” dedi.

Volkan Kayalar