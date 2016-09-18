Başbakan Yıldırım: Bu cennet vatan bizlere kahramanlarımızın emanetidir

Başbakan Yıldırım, “Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin, gazilerimizin ve bütün kahramanlarımızın emanetidir.” değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA (AA) – Başbakan Binali Yıldırım, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkenin istiklalini korumak, her köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve vatanını canından aziz bilen bir milletin evladı olarak Gaziler Günü’nde gazilerin ve şehitlerin ailelerinin gururlarına ortak olduğunu, kederlerini yürekten paylaştığını dile getirdi.

Şehitlik ve gaziliğin, Türk milleti için “şereflerin en büyüğü” olduğunu belirten Yıldırım, “Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin, gazilerimizin ve bütün kahramanlarımızın emanetidir. Onların büyük fedakarlıkları sayesinde bugün geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Meclisimizin, Sakarya Zaferi’nin ardından Mustafa Kemal Paşa’ya ‘gazi’ unvanı ve ‘mareşal’ rütbesi vermesi, onların milletimizin nazarındaki saygınlığını en güzel şekilde anlatmaktadır.” ifadesini kullandı.

Gazilerin, taşıdıkları onura yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri, hak ettikleri imkan ve şartlara kavuşturulmaları konusunda milletin de devletin de gereken hassasiyeti göstermeye devam edeceğine inancının tam olduğunu kaydeden Yıldırım, Atatürk’e “gazi” unvanı ve “mareşal” rütbesi verilmesinin yıl dönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı.