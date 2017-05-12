Başbakan Yıldırım: “İngiltere ile işbirliğine açığız”

Londra temaslarına devamlı Başbakan Binali Şimşek, Cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Amerika’da olduğu gibi bunların mali kaynaklarıyla ilgili çalışmalar birlikte yapılabilir. Öteki yandan terör örgütünün faaliyetleriyle ilgili istihbarat örgütlerimiz, teşkilatlarımız iki taraflı bilgi alışverişinde bulunur. İngiltere, bu Brexit kararından sonra bilhassa bölgede ve Türkiye’yle ilişkilerde daha etkin elde etmek istiyor daha yakın işbirliği yapmak istiyor. Biz de bu işbirliğine açığız” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın İngiliz mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde Rakka operasyonunun YPG ile planlanmasının yanlış olmasına ilişkin yorumunu değerlendiren Şimşek, “Aklın yolu bir. Bu konudaki düşüncelerine katılıyoruz. demin söyledim. Terör örgütlerini imha etmek için diğer bir terör örgütü kullanılamaz. Bu sürdürülebilir bir yol değildir. Kaldı ancak İngiltere de Amerika da NATO da bizim müttefikimiz. Bir müttefike zarar veren bir örgütle yaklaşmak onlarla iş yakalamak doğru ve kabul edilebilir bir meslek değildir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin öngörülerini de bildiren Başbakan Yıldırım, “Bizim görüşümüz de tutumumuz da fazla net. Bu görüşümüzü bir kez daha en üst düzeyde cumhurbaşkanımız muhatabıyla, Sayın Trump’la ele alacak ve bunun doğuracağı negatif sonuçları ortaya koyacağız. Biz Amerika Birleşmiş Devletleri’nin ayrıca FETÖ konusunda keza Suriye’de DEAŞ’la mücadele konusunda yeni yönetimin, eski yönetimin hatalarını tekrarlamayacağını ümit ediyoruz, beklentimiz bu yöndedir. Ümit ederiz ama bu görüşmede bir ilerleme kaydedilir. Ama netice ne olursa olsun Türkiye ayrıca yurt içinde keza yurt açık havada ülkesine, milletine gelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek kararlılığa ve güce sahiptir” açıklamalarında bulundu.