Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Ebadi ile görüştü

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye takriben Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile telefon görüşmesi yaptı. Başbakan Şimşek, arkadaş canlısı geçtiği kaydedilen görüşmede, Türkiye olarak komşu Irak’la her alandaki ilişkilerin geliştirilmesine ve münasebetlerin yapıcı bir atmosferin tesis edilmesine tartma atfettiğini belirtti.

Başbakan Şimşek’ın, Türkiye’nin Irak’ın DEAŞ terör örgütüne karşı Musul ve diğer bölgelerde yürüttüğü mücadeleye desteğini teyit ettiği görüşmede iki başbakan, terör örgütü DEAŞ’ın yanı sıra PKK terör örgütünün de keza Türkiye hem Irak’ın güvenliğine ortak tehdit teşkil ettiği ve bu tehditle karşılıklı mücadelenin durum olduğu konusunda bakış birliğine vardı.

Başbakan Şimşek, görüşmede Türkiye’nin Irak’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini vurgulayıp Türkiye’nin bu bağlamdaki yapıcı katkı ve tutumumuzu izah etti. Görüşmede Başbakan Şimşek, Musul ve Telafer ilk önce almak üzere, Irak makamlarının, DEAŞ’tan temizlenecek bölgelerde, bu terör örgütünün her yerde kök salmasına niçin olabilecek, Iraklıların rahat ve güvenliğini negatif yönde etkileyerek yeni acılara ve göç dalgalarına sebebiyet verebilecek girişimleri engellemek için gereken tedbirleri aldığından belli olduğunu açıklama etti. Irak Başbakanı Ebadi’nin bu tedbirlerin halihazırda Irak makamları göre alındığını tasdik ettiği ve bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Görüşmede Yıldırım ve Ebadi’nin, Türkiye ve Irak arasındaki hesaplı ilişkileri için gerekli iradenin her iki tarafta da mevcut olduğunu teyit ettikleri, bu kasıt doğrultusunda bazı fiziki adımların atılması konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

Övünç Emre Durak