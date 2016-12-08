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Başbakan Yıldırım, İsmet Sezginin vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı

Başbakan Binali Yıldırım, İsmet Sezgin’in vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, “Yakın siyasi tarihimizin kayda değer isimlerinden İsmet Sezgin’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

08 Aralık 2016 Perşembe, 22:48
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Başbakan Binali Yıldırım, İsmet Sezgin’in vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, “Yakın siyasi tarihimizin kayda değer isimlerinden İsmet Sezgin’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. İsmet Sezgin, devletin dağıtılmış kademelerinde önemli görevler üstlenerek ülkemize kıymetli hizmetlerde bulunmuştur. Merhum İsmet Sezgin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.  

Enise Vural

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