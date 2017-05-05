Başbakan Yıldırım: “Moldova bizim için gerçek bir dosttur”

Başbakan Binali Şimşek müşterek basın toplantısında sözlerine Moldova halkına teşekkürlerini ileterek başladı. Moldova’nın gerçek bir dost olduğunu gösteren Şimşek, “Moldova bizim için reel bir dosttur. Her ne değin iki taraflı sınırımız olmasa da bizi birbirimize bağlayan bağlarımız var Karadeniz var gök oğuz halkı var. Gök oğuz halkı Moldova ve Türkiye arasındaki köprülerin daha da gelişmesi için çok manâlı katkı maddesi sağlıyor .Sayın başbakanın açıklama ettiği gibi gerçekte Moldova – Türkiye arasındaki ilişkiler bundan sonra bu ziyaretle birlikte yeni bir ebat kazanacak. Çünkü diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 25. yılındayız ve birincil kez Türkiye’den bir başbakan düzeyinde ziyaret gerçekleşiyor bu benim içinde manâlı bir anı. Dolayısıyla şahsım ve arkadaşlarım olarak burada imzalanan anlaşmalar çerçevesinde idareli ticari turizm kültürel alanda ilişkilerimizi daha ileri bir düzeye taşımak muhtemel hale gelecek” dedi.

“400 milyon civarında bir ticaret hacmimiz var, bu kolaylıkla 1 milyar dolar seviyesine çıkarılabilir”

Moldova – Türkiye hesaplı ilişkilerinde mevcut durumun reel potansiyelden uzak olduğunu gösteren Yıldırım, “Sahiden 400 milyon civarında bir ticaret hacmimiz var, bu kolaylıkla 1 milyar dolar seviyesine çıkarılabilir. Bu yönde ortak adımlar atılabilir. serbest ticaret anlaşmalarıyla birlikte. Bu süreci daha da hızlandıracağımızı düşünüyoruz. Türk girişimcilerin, yatırımcıların Moldova’da başlattıkları projelerin yenilerini takip etmesi için gereken teşviki ve desteği firmalarımıza veriyoruz. Bu amaçla ziyaretimizde bizimle beraber geniş katılımlı bir iş heyeti de geldi. İnşallah onlara yarın birlikte hitap etme imkanımız olacak. Ve eminim ancak meslek adamları bizden aldıkları cesurca teşvikle çok daha fazlasını gerçekleştirmek için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyacaklardır. Bilhassa yarın Gökoğuz elinde düzenlenecek konferans için bizimle beraber oraya gitme teklifini kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Eminim ki bu ziyaret Moldova’nın bütünlüğü ve Moldova karşılıklı hedefleri için fazla manalı bir ziyaret olacaktır. Bilhassa Moldova’dan Türkiye’de yüksek öğretim yapmak isteyen bütün öğrencilere gerek Gökoğuz bölgesinden lüzum Moldova’nın değişik yerlerinden yeteri dek burs tedarik etmeye hazırız. Bu konuda talepler olursa gönül rahatlığıyla bunu karşılayacağız” dedi.