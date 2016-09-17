Başbakan Yıldırım: Şer odaklarını yok edinceye kadar operasyonlar devam edecek

Başbakan Yıldırım, “Terör örgütünün yuvalandıkları bütün noktaları güvenlik kuvvetlerimiz tespit etti, gerekli çalışmaları yapıyorlar ve bütün bu şer odaklarını yok edinceye kadar operasyonlar devam edecek.” dedi.

ERZİNCAN

Başbakan Yıldırım, Ağrı’daki temaslarının ardından, Erzincan’a gelişinde havalimanında kendisini karşılamaya gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Havalimanı’ndan valiliğe geçen Yıldırım, Vali Ali Arslantaş ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Yaklaşık yarım saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım, valilik önünde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ağrı ile Tendürek arasındaki bölgede geçici köy korucularına ve askerlere saldırı düzenlendiğini, 8’i korucu, 2’si asker olmak üzere, 10 şehit verildiğini anımsatan Yıldırım, dün Erzurum’da askerlerin cenaze merasimlerine katıldığını, bugün de Ağrı’da üç köyde 8 korucunun ailelerine taziye ziyaretinde bulunduğunu belirtti.

“Savunmada değil, taarruzdayız”

Terörle mücadele konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını ve kararlılıkla mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, “Daha önce de açıkladığım gibi savunmada değil, taarruzdayız. Bu bölücü terör örgütünün yurdumuzun özellikle doğu ve güneydoğusunda yuvalandıkları bütün noktaları güvenlik kuvvetlerimiz tespit etti, gerekli çalışmaları yapıyorlar ve bütün bu şer odaklarını yok edinceye kadar operasyonlar devam edecek.” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, “Bugün düne göre Türkiye’de birlik, beraberlik, kardeşlik çok daha ileri seviyeye ulaşmış durumda, bunu Ağrı’da gördüm, Ağrı’nın köylerinde gördüm. Vatandaşlarımız terörle yaşamak istemiyorlar. Terör örgütünün birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize zarar verdiğini düşünüyorlar ve bu konuda da gereken neyse sonuna kadar yapılmasını istiyorlar. Bu ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için önemli bir gelişme. 79 milyonun bayrağımız etrafında tek vatan, tek millet, tek devlet olarak yaşama arzusu, şüphesiz terör olaylarının ortadan kaldırılması için önemli bir fırsat, önemli bir imkan. Bundan sonra Türkiye’nin terörle daha az, kalkınmayla, büyümeyle, refahla daha fazla anılması için gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Bölge bir cazibe merkezine dönüştürülmüş olacak”

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu doğu ve güneydoğudaki 23 ilde özel kalkınma programı başlattıklarını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

“Yatırım ve destek hamlesi adıyla başlatılan bu programda 23 il 5 tane cazibe merkezine ayrılmış durumda. Bunlardan bir tanesi Kars’ın merkezde olduğu Ağrı, Ardahan, Iğdır, diğeri Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve güneyde Van’ın, Diyarbakır’ın, Şanlıurfa’nın merkez olduğu, Mardin’in merkez olduğu diğer gruplar var. Buralara 4 yıl içerisinde ciddi bir altyapı yatırımı yapılacak, 10 yıl içerisinde de hem özel sektör hem devlet olarak çok ciddi fabrikalar, üretim merkezleri, ticaret merkezleri gibi yatırımlarla adeta bölge bir cazibe merkezine dönüştürülmüş olacak. Böylece bir yandan terörle ilgili güvenlik kaygılarını ortadan kaldırırken, diğer yandan da terör sebebiyle, geciken kalkınma hamlesini de süratli bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız.”

Muhabir: Enes Kaplan,Yunus Okur